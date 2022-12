Pasa 24 horas en su camión atascado en un pueblo navarro por error del GPS

El camionero granadino que este miércoles quedó atascado en una calle estrecha de la localidad navarra de Etulain siguiendo las indicaciones del GPS ha pasado 24 horas junto a su vehículo, hasta que ha podido ser retirado por una grúa de gran tonelaje.

Guillermo, de 64 años, ha sido el segundo camionero que en el último mes ha terminado encajonado en una calle de este pequeño concejo del municipio de Anue por error en las indicaciones del navegador.

Este miércoles, el camionero, por indicación del GPS, abandonó la carretera N-121-A y terminó entrando en Etulain, donde el vehículo, cargado de fruta, ya no pudo salir.

"Como el GPS me marcaba por ahí, dije voy a probar", ha señalado a EFE el conductor, quien ha destacado que al principio no se fiaba, pero "como me dijo un compañero, tú donde te mande el GPS, vas bien".

Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar mientras se esperaba la llegada de una grúa. La primera en presentarse, en la tarde del miércoles, no tenía la potencia necesaria para sacar el camión, por lo que ha habido que esperar a una de grandes dimensiones, que este miércoles, a las 11:20 horas, ha logrado sacar el vehículo.

Han sido unas 24 horas las que el camión ha permanecido encajonado en una calle del pueblo, y Guillermo explica que esta noche ha dormido en él, "como siempre".

Pese al percance se muestra aliviado porque todo ha salido bien: "No hemos roto nada, gracias a Dios. Al camión no le ha pasado nada. Yo lo que temía era el muro, pero no ha pasado nada". Guillermo ha continuado su ruta hacia Granada.

Un suceso similar tuvo lugar el pasado 28 octubre cuando el vehículo conducido por un camionero polaco de 41 años también quedó atrapado en una calle de Etulain a la que llegó siguiendo el GPS.

Este camión permaneció atascado en ese lugar durante más de doce horas debido a las dificultades que encontró la grúa para retirarlo.