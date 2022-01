¿Para qué sirve realmente el agujero de la tabla de cortar? No es para colgarla

La tabla de cortar o picar alimentos es un accesorio que solemos utilizar bastante en nuestro día a día. Probablemente piques y trocees en ella la fruta, la carne o las verduras y, una vez limpia, la cuelgues del agujerito que suelen llevar la mayoría de ellas en uno de sus extremos. Pues bien, este agujero no sirve para colgarla, tiene otra función bien distinta.





¿Para qué sirve el agujero de la tabla de cortar?

En realidad este orificio está diseñado para que los alimentos que cortamos sobre la tabla puedan llegar a la sartén o a la olla sin la necesidad de salpicaduras o que se acaben cayendo por los lados, que es lo que suele ocurrir cuando los 'lanzamos' desde cualquier extremo de la tabla. Para que no se nos escape ningún alimento debemos acercar los trozos a esta hendidura con la ayuda de un cuchillo y hacer pasar por ahí el alimento que acabamos de cortar.









¿Para qué sirve el agujero del mango de la sartén o del cazo?

Si pensabas que este orificio era meramente ornamental, estabas equivocado, ya que también cumple una práctica función. Cuántas veces has removido la comida o la has probado con una cuchara y luego no has sabido qué hacer con ella. Probablemente hayas tenido que ensuciar un plato para apoyarla.

El agujero en el mango de la sartén/ollas sirven para colocar la cuchara



[Adjunto imagen] https://t.co/RDrs4S2by2pic.twitter.com/SB448LKwRF — ???? (@VinitooBarato) February 21, 2020









Se acabó el ensuciar en la cocina innecesariamente, este agujero sirve precisamente para eso; para sostener la cuchara de madera o el utensilio que estemos utilizando durante el cocinado.





¿Para qué sirve el orificio que hay entre la cámara y el flash de tu iPhone?

Probablemente no hayas reparado en él, se trata de un pequeño orificio situado entre la cámara y el flash de tu teléfono y su función no es otra que “cancelar los sonidos del exterior”. Funciona de manera inversa a lo que hace un micrófono y a su vez ayuda a este ya que cuando realizas una llamada, la persona que te escucha puede hacerlo con más nitidez debido a que este agujero neutraliza el ruido de tu entorno para que tu voz se escuche más clara y sin sonido ambiente.

Cámara y flash de un iPhone









La misma función desempeña cuando grabas un audio o una nota de voz e incluso cuando pides ayuda a Siri; el asistente digital de Apple entenderá mejor y más claro lo que se le solicita.

Lo mismo ocurre con la calidad de tus vídeos. Cuando realizas alguna grabación con la cámara de tu teléfono, este orificio deja de bloquear el ruido del exterior, y se convierte en un micrófono más que ayuda a mejorar la calidad del audio de lo que estés grabando.





¿Para qué sirven los agujeros laterales de las Converse?

Este cómodo calzado, que no pasa de moda, guarda algún secreto que a lo mejor desconoces. Es muy probable que los hayas visto millones de veces y no hayas reparado en ellos o simplemente pensaras que eran para una mejor ventilación del pie o que su cometido era puramente ornamental.





Estos agujeros, que son iguales que los que hay en la parte de la lengüeta, sirven para pasar por ahí los cordones, atar mejor los zapatos y conseguir una mejor sujección.





Si tienes el pie delgado o te quedan un poco grandes tus zapatillas, tan solo tienes que pasar los cordones por esos agujeros para ajustar la zapatilla a tu pie. Estos agujeros podían ser utilizados por los jugadores de baloncesto para tener una mayor sujeción y mejor agarre a la hora de jugar un partido.









