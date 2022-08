La oferta de trabajo que podría cambiarte la vida y sus peculiares condiciones: hasta 100.000 euros al año

¿Quién no ha querido comer todos los dulces que se le antojan a lo largo del día? Es el sueño de muchos niños y de algunos no tan niños. Pues tenemos muy buenas noticias para ti porque hay una posibilidad de que, si este es tu sueño, de hacerlo realidad. Porque una confitería canadiense está tratando de cubrir, al más puro estilo de Willy Wonka, un puesto vacante que tienen en su empresa que consiste en degustar todos sus productos de forma diaria. ¿Suena bien?

La empresa es la confitería Candy Funhouse, y es la primera empresa en dar una oferta de trabajo, en el que hay que ocupar el puesto de "Jefe de los Caramelos", con un sueldo de nada más y nada menos que 100.000 dólares al año. Además, este negocio se considera la mayor tienda de caramelos online especializada en todo tipo de productos relacionados con la confitería. Y no es para menos, dado que su catálogo supera los 3.000 productos, defendiendo que el caramelo es algo universal y, que poder gozar del sabor dulce de una golosina une al todo el planeta. El anuncio de la oferta de trabajo es el siguiente en la red social LinkedIn: "¿Le gustan los dulces y el chocolate? ¿Te apasionan las golosinas y explorar productos inéditos y existentes? Si es así, ¡este es el puesto perfecto para ti!"





Y, si esto no fuera suficiente, el candidato seleccionado podrá trabajar desde donde quiera, es decir, desde su casa, o desde Newark (Estados Unidos) o Toronto (Canadá). Y la joya de la corona de esta oferta es que no hace falta ser mayor de edad, porque si aún no eres un adulto y quieres este puesto, te dan la opción de, en lugar de trabajar en el horario laboral normal de 40 horas, adaptar el trabajo a tu propio horario. Esto último fue confirmado por el propio director de general de Candy Funhouse, Jamal Hejazi, quien en respuesta en el programa estadounidense 'CNBC Make It', sobre por qué tan poca restricción de edad, contestó que cree en "la opinión imparcial y la imaginación creativa" que los niños pueden aportar.

Esta oferta de empleo no tardó nada en volverse viral en las distintas plataformas de las redes sociales. Lo cual no es una sorpresa, teniendo en cuenta que la empresa tiene una gran presencia en TikTok, con un total 2,8 millones de seguidores. El plazo para poder participar como candidato a este trabajo es hasta el 31 de agosto. Sin embargo, la oferta de trabajo solo es para ciudadanos norteamericanos, por lo que muchos de nosotros no podremos optar a este puesto de en sueño.

Riesgos del trabajo

Este empleo obliga a consumir 113 dulces diarios. Si tenemos en cuenta que la media de azúcar que contiene una golosina es de 52 gramos por cada 100 gramos de este, se podría quintuplicar la cantidad de glucosa que es recomendable según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el mismo documento, sostiene que el consumo debe ser de entre 50 y 60 gramos diarios en adultos y entre 30 y 35 gramos al día en los niños.





Hay que recordar que el exceso de sacarosa puede aumentar el riesgo de sufrir sobrepeso y obesidad, enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, problemas de memoria e incluso cáncer. También está relacionado con distintos problemas de memoria, algunos casos de alzhéimer, problemas mentales como la ansiedad o la depresión, dificultad para saciar el hambre y problemas en la piel. Aunque aún no hay suficientes pruebas científicas que lo respalden, consumir este tipo de productos en exceso puede provocar adicción.

Responsabilidades del puesto

-Probar sus más de 3.500 productos al mes

-Decidir los nuevos productos a comercializar

-Cubrir el puesto de catador jefe

-Dirigir las reuniones de la junta de dulces

-Validar el inventario de caramelos, colocando un "sello de aprobación del CCO (Chief Candy Officer)" en los productos destacados

-Dirigir la estrategia de caramelos conocida como "FUNhouse"

-Encargarse con todo lo relacionado con la diversión

Requisitos del candidato

-Entusiasmo y ganas de probar nuevos productos

-Tener una mente creativa

-Ser un líder nato

-Tener un paladar "de oro"

-Ser goloso

-Tener una excelente capacidad de comunicación

-Dominar el inglés

No tener alergias a ningún tipo de alimento

Saber divertirse