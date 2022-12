La multa de Hacienda por recibir una transferencia de un familiar: lo que debes saber para evitar sustos

La Agencia Tributaria está muy pendiente del uso que hacemos de nuestro dinero, sobre todo de los movimientos de grandes cantidades de dinero, tanto si se producen por traspasos entre cuentas, como si se trata de retiradas o ingresos de efectivo. Hacienda es inflexible en ciertos asuntos, todos relacionados con el fraude o el blanqueo de capitales. De un tiempo a esta parte ya no es tan fácil sacar dinero de tu cuenta o lo que es algo más buscado por hacienda, la transferencia entre cuentas, el ingreso.

Los límites que impone hacienda a las transferencias bancarias que hagas online o desde el móvil con aplicaciones como Bizum o PayPal son algo que debes de tener en cuenta en las próximas fechas. El aguinaldo es uno de los regalos más socorridos de la Navidad. Para grandes y pequeños es la oportunidad de acaudalar ese dinero que luego puede hacer realidad un sueño. Pero cuidado porque esta 'paguita' que nunca viene nada mal puede tener su cara b y darte algún susto.

Hacienda lo persigue y para evitar riesgos o sustos, aquí te contamos qué cantidades son. Te explicamos cómo gestionar estas situaciones.

Cuándo preocuparse



El dinero que puedes enviar a través de tu banco está en torno a 15.000 euros para transferencias inmediatas, aunque eso va a depender de cada entidad. El otro límite de dinero a partir del cuál el banco informa a Hacienda para que investigue esa transacción, si lo ve oportuno, se sitúa en las operaciones de más de 10.000 euros. También debes tener en cuenta que Hacienda puede investigar cualquier movimiento en el banco de 3.000 euros en efectivo. Así como los pagos que realices en el banco con billetes de 500 euros.

La otra fórmula es utilizar aplicaciones de intercambio monetario. Bizum solo permite enviar en una operación un máximo de 1.000 euros, aunque los bancos suelen limitarlo a 500. Además, no puedes enviar ni recibir más de 2.000 al día y 5.000 al mes. En PayPal el límite por cada transferencia es de 8.000 euros, tanto a la hora de enviar dinero como de recibirlo. Ambas son las más utilizadas hoy en día y seguro que durante las navidades van a tener mucho trabajo.

A la hora de hacer una transferencia de más de 10.000 euros no vas a tener que hacer nada especial, solo debes saber que revisarán tu transferencia en busca de algún incumplimiento por la ley. Eso sí, si eres el que los recibe, lo vas a tener que declarar en tu declaración de la Renta. Si se trata de un préstamo, no obstante, este no deberá superar los 6.000 euros o de lo contrario se tendrá que notificar a la Agencia Tributaria. Si te excedes en los ingresos en cuenta, la Agencia Tributaria puede sancionarte con una multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción.