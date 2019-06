La mujer de Reyes da las gracias por las muestras de apoyo recibidas

Noelia López, la mujer del futbolista fallecido José Antonio Reyes, ha querido agradece a través de redes sociales las miles de muestras de apoyo y cariño que ha recibido tras el fatal accidente del sábado en el que su pareja perdió la vida. La joven, que no ha aparecido públicamente en estos días de gran dolor, ha publicado un mensaje de apoyo en su cuenta de Instagram, dentro de una storie.

"Intentaré llegar a vuestros corazones igual que estáis llegando vosotros al mío. No es fácil encontrar las palabras adecuadas que expresen este dolor, como tampoco lo es encontrar consuelo. Agradezco los miles de mensajes de cariño hacia mi marido, es muy querido y admirado. También, los mensajes de compasión que estamos recibiendo mis hijas y yo. En los momentos de reflexión intento leerlos uno a uno. Hay esposas en mi situación, hijas pequeñas sin su padre, hermanas que perdieron a sus hermanos… Es de admirar esta masiva respuesta para hacernos saber que le queréis y que no estamos solas.

"Habéis hecho de esta desgracia un recuerdo imborrable y lleno de amor hacia mi marido, padre de mis hijas. Algún día ellas verán esto y tomarán conciencia de lo grande que era su padre, no solo por su talento, también por su carisma y simpatía. A todos, familiares, amigos, conocidos y desconocidos: GRACIAS de corazón".

El lunes, Noelia también subió un vídeo del futbolista con sus dos hijas. En el texto explicaba el profundo dolor que sentía tras la muerte de Reyes. "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo q despedirme de ti pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas q no tengo. Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi", decía Noelia en su cuenta de Instagram junto a un vídeo donde se ve al futbolista con dos de sus hijas", escribió.