Muere Cristóbal, el padre de Rozalén: "Nunca dejó de cogerme en brazos"

La cantante Rozalén ha comunicado este jueves a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre Cristóbal. Los restos mortales del hombre serán velados en el tanatorio de Albacete y este viernes se celebrará el entierro. Antes de casarse, Cristóbal fue sacerdote durante diez años. También es considerado como la mano derecha de José Bono durante sus años al frente de la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha.

"Acaba de morir mi padre…Que nunca dejó de cogerme en brazos", ha dicho la intérprete en redes sociales. Una publicación que ha causado rápidamente reacciones de sus fans. "Lo siento muchísimo. Un abrazo enorme", "Querida Rozalen te envío mi más profundo y sentido pésame!!", "Te abrazo fuerte en la distancia...Lo siento mucho...D.E.P.", han escrito entre otros mensajes.

Acaba de morir mi padre…

Que nunca dejó de cogerme en brazos. pic.twitter.com/QaWlAotBJZ — Rozalén (@RozalenMusic) February 17, 2022

Un encuentro muy especial

Dice el refrán que la cara es el espejo del alma, desde luego, pero también la mirada. Limpia y cristalina, vidriosa y llena de amor, es la que se procesaron Rozalén y su padre en este encuentro tan especial con el que CADENA 100 celebró el Día del Padre el pasado año.

Gracias a él conocimos mucho más a la artista y descubrimos datos tan únicos, como la forma en la que le decía a su padre que le quería. ''Por el trabajo que tú has tenido, había muchos momentos que no podíamos estar juntos, pero todos los días me has dicho que me quieres'', contó Rozalén mirando con admiración a su padre. Y añadió más: ''Igual que yo a ti, ¿cómo te digo que te quiero? 'Más que los pájaros colorines y que al pan tostado''. Una frase que hizo reír a su padre, que no dudó en responderle: ''Y yo te quiero a ti como eres y que sigas siendo buena persona que eres, eso es más importante que los triunfos en la música, que también me hacen muy feliz. Yo también te quiero más que los pájaros colorines y que al pan tostado''.

Pero esta no fue única confesión: ¿Qué sintió Cristóbal el día que vio a bebé María por primera vez? ¿Qué tienen en común y qué no les gusta? ¿Cuál era el cuento favorito de Rozalén de niña y cómo le llamaban? ¿Qué momento de risas fue inolvidable para su padre? Todos esas y muchas más en esta entrevista memorable.

"El otro día entrevisté a mi padre gracias a @cadena100 con motivo de su día... Y no pueden ser más entrañables y divertidas las respuestas de Don Cristóbal", dijo la artista. Puedes ver el vídeo de Rozalén con su padre en CADENA100.es.