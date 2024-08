Se muda a Marruecos y confiesa el detalle de la cultura marroquí que le ha "fascinado": "Todos lo hacen"

En los últimos años uno de los hábitos o hobbies que más han proliferado en todo el mundo es viajar y conocer nuevas culturas. Cada vez más personas cruzan océanos para conocer Tailandia, la Patagonia o Nueva York, y eso ha llevado a otros tanto a quedarse prendados por sociedades de las que no conocían nada previamente. Tal es así que muchos jóvenes, en lugar de comenzar una carrera profesional en España, optan por ir un tiempo a trabajar a destinos como Australia o Alemania.









De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y tal y como recoge el PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) el número de población española residente en el extranjero aumentó en un 2% en el 2022, siendo México y Estados Unidos los lugares habituales de éxodo.

Es lo que le ha ocurrido a Medi, un joven que tiene miles de seguidores en TikTok (@Medinhouse), donde cuenta sus experiencia tras mudarse hace varios meses al otro lado del Mediterráneo: a Marruecos. Allí, y mientras trabaja mejorando su tabla de surf, se graba vídeos reflexionando sobre todo lo que está aprendiendo de nuestro país vecino en el tiempo en el que lleva. Y, concretamente, una de esas reflexiones en la que habla precisamente de lo que le ha cautivado de la cultura marriquí y que le ha atrapado emocionalmente en el país. Un vídeo que ya ha alcanzado medio millón de visitas y centenares de comentarios.









Se muda a Marruecos

“Hace 6 meses me vine a Marruecos a vivir y el caso es que venir a Marruecos me está regalando la capacidad de descubrir una cultura que es la leche”, comienza comentando Medi a sus seguidores de la red sociales. Así, hace hincapié en que hay algo que le “fascina”. “Es algo gratuito y que realmente podemos hacer en nuestro día a día y que es algo que realmente mejora nuestras vidas; es muy sencillo y la gente aquí en Marruecos lo hace, vayas donde vayas, al súper, a la panadería o bajas a donde sea, todo el mundo lo hace”.

En ese momento aclaraba “es esto” y se señala a la cara, portando una gran sonrisa. Así, lo que Medi da a entender en el vídeo de TikTok es que está sorprendido de que la mayoría de marroquíes con los que se ha cruzado siempre llevan una amplia sonrisa en la cara, y lanza una reflexión: “Es que puede parecer absurdo pero, de verdad, el 'flow' que tiene aquí la gente con las sonrisas, es una cosa épica”.









La cultura marroquí

Además, comenta el joven surfero que “si llevas tu sonrisa puesta 24 horas durante el día es imposible, imposible que no te pasen cosas buenas”. Un razonamiento que no dista del de muchos psicólogos de renombre en España, como la propia Marian Rojas, que insiste en la importancia de mantener una postura positiva ante la vida, en libros como el súper ventas 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas'. “Porque es que una sonrisa no cuesta nada, es barata, es gratis”, concluye Medi, que le pide a todos los que vean su vídeo de redes sociales que “sonrían”.

De hecho, muchos le apuntan a Medi en los comentarios que eso en realidad tiene un nombre en árabe y es “Sunnah”. “El mismo consejo que nos dio nuestro profeta”, aseguraba una joven. Otros insistían en que las sonrisas son habituales en la cultura marroquí, llegando a incluso asegurar de que se sorprenden de lo seria que es la gente en España. ”Es lo que más me choca cuando vuelvo allí para España, la gente parece triste en comparación, y eso que España como país es maravilloso”, le respondía otro.