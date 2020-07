El motivo por el que Sergio Ramos y Pilar Rubio han puesto a su hijo el nombre de Máximo Adriano

Pilar Rubio y Sergio Ramos viven uno de los momentos más dulces de su vida personal y profesional. El futbolista acaba de volver a saborear las mieles del triunfo con el título liguero del Real Madrid. Pilar Rubio, mientras, es una de las estrellas del exitoso programa "El hormiguero". Además, ambos acaban de tener a su cuarto hijo.

Durante estos últimos meses, la pareja ha jugado ocultando a los medios de comunicación el sexo del bebé que estaba por venir. Supieron jugar muy bien al despiste y nos hicieron creer a todos que a la cuarta había ido la vencida y que esperaban una niña, pero no. Ambos se convirtieron en padres el pasado domingo 26 de julio y presentaron a su bebé en las redes sociales con un posado en familia desde la habitación del hospital. Lo que más llamó la atención no es que fuera un niño sino el nombre que escogieron para él. Después de sus otros tres hijos Sergio Jr, Marco y Alejandro, ahora se incorpora a la familia Máximo Adriano.

Muchos fueron los que pensaron que el nombre era un guiño a estos dos emperadores, pero nada más lejos de la realidad. La pareja ha posado frente a las cámaras a la salida del hospital junto a sus cuatro hijos, una viva estampa de la felicidad que demuestra lo ilusionados que están con embarcarse de nuevo en la aventura de ser padres. Ambos no han tenido problema en contestar a las preguntas de la prensa y una de ellas, cómo no, ha sido por el nombre escogido para el pequeño.

Por qué Sergio Ramos y Pilar Rubio han llamado a su hijo Máximo Adriano

Máximo y Adriano fueron dos emperadores del Imperio Romano y todo el mundo pensaba que por eso Pilar Rubio y Sergio Ramos habían escogido ese nombre para su hijo. Pero no, ellos han querido explicar el verdadero porqué a la salida del hospital y no es otro que les gustaban los dos, no se ponían de acuerdo y decidieron ponerle este nombre compuesto. “No, no es exactamente así, pero es un nombre muy bonito”, ha querido explicar la presentadora. “Así cambiamos”, ha añadido.

Un parto natural en el que en todo momento ha estado presente el futbolista, “faltaría menos”, ha dicho él mismo, y con el que parece que ya se plantan y no tienen pensado de momento ir a por la niña. “Yo creo que con cuatro ya vamos bien, ¿eh? Estamos entretenidos de sobra”, ha asegurado Pilar entre risas. Además, los hermanos mayores están encantados con la llegada de su hermanito, “muy contentos, ilusionados y colaborativos”, ha comentado la orgullosa mamá.

El criticado posado de Pilar Rubio tras dar a luz

“Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano. Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg. Gracias por estar siempre, Sergio Ramos. ¡Te quiero!”, escribió Pilar Rubio en sus redes sociales para presentar a su cuarto hijo. Una publicación en la que aparecía en la cama del hospital, con la vía todavía puesta en la mano y con un Ramos con bata y gorro de quirófano incluídos. Era un posado de lo más inocente y bonito para presentar a su bebé, pero se convirtió en un foco de críticas hacia la colaboradora por la manera en la que aparecía en la imagen.

Rápidamente se convirtió en trending topic y fueron muchos los que comentaron que no había necesidad de posar de una manera tan artificial, ya que aparece maquillada y cuidando hasta el más mínimo detalle para que no se notase el cansancio al acabar de dar a luz hacía pocas horas. Unas injustas críticas que por suerte también se camuflaron entre mensajes de enhorabuena y buenos deseos para el nuevo miembro de la familia.