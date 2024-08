Una persona ciega de Madrid explica cómo hace para encontrar productos en el supermercado: "Así de fácil"

La vida de las personas ciegas es mucho más difícil que lo que entendemos como una vida normal. Pese a que se diga normalmente que el sentido más importante es el del oído, a una persona con vista normal se le haría imposible imaginarse un mundo sin poder ver. Sobre todo, por la cantidad de tareas diarias que para el resto son sumamente sencillas, pero que para las personas invidentes no lo son tanto.

Por ejemplo, como en este caso, simplemente hacer la compra, algo rutinario para una persona con vista, se convierte en algo tortuoso para aquellos que tienen un problema de visión. O por lo menos eso pensamos al imaginarlo, porque para una persona que puede ver, es tan sencillo como bajar al supermercado, coger lo que quiere, pagar e irse.

Los perros guia son uno de los grandes apoyos para las personas ciegas

Sin embargo, Jonatan, una persona ciega que sube contenido a Instagram, demuestra que existen formas sencillas para que este proceso no sea tan tortuoso. Ni mucho menos. Y que, sobre todo, son sorprendentes en algún caso que no esperamos porque no es lo convencional.

La manera en la que Jonatan busca la comida en el supermercado

Jonatan empieza este vídeo en un supermercado, y de primeras reconoce algo que es obvio en estos casos tan difíciles. "Si son muchos los que tengo que buscar, ya os digo yo que directamente tengo que preguntar, y si son pocos, pues por ejemplo ahora la leche...", explica, y es aquí donde llega lo sorprendente.

Por desgracia, la vida de las personas invidentes está marcada por la falta de vista

Para empezar a buscar, obviamente se apoya de un sentido, el del tacto. Comienza a buscarlos conociendo la forma que debe de tener, y sabiendo más o menos en qué sección se encuentra, en este caso, la leche entera que busca. "Aquí no está, venga pacá', no, puedo hacer así, tiro para atrás, tiro para atrás, toco, toco... y aquí está", relata cómo va tocando los elementos.

Pero lo sorprendente viene ahora. Más que sorprendente, es una demostración de lo que es buscarse la vida para poder sobrevivir. Y no es que utilice al perro guía o algo así, sino que usa un recurso que literalmente pueden ser sus ojos: el teléfono móvil.

Hay que ayudar lo máximo posible a las personas ciegas, sobre todo si lo piden



Así consigue Jonatan asegurarse sobre qué producto compra

En concreto, utiliza una aplicación que es una especie de Inteligencia Artificial... que se convierte en nuestros ojos. Usa la cámara para decirnos tal cual qué es lo que tenemos delante. En este caso, Jonatan coge una botella de leche, pero como es lógico no sabe si esa botella es justo la que quiere, ya sea por la marca o porque prefiere leche desnatada sobre la entera, por ejemplo. Algo que nosotros identificamos no solo por el texto, sino por el color.

"Siguiente cosa es, qué producto es. Seeing AI, aquí la tenemos, y el siguiente paso es con esta aplicación tan guay, a ver si es este... venga, chica, pórtate. Me dice lo que ve... leche entera. Perfecto. Ya sabemos lo que necesitamos", explica.

"Así que simplemente sacamos la bolsa y empezamos a meter... tres de leche. Así de fácil te la puedes apañar, si necesitas muchos artículos pides ayuda para que te sea más fácil", concluye Jonatan el vídeo. Desde luego, es algo que demuestra que lo importante no son los inconvenientes con los que naces o los que vienen en el camino, sino saber sobreponerse a ellos y seguir viviendo.