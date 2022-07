Iñaki Landaluce, es un entrenador especialista en rendimiento. Tanto para aquellos que se dedican al rendimiento deportivo de forma profesional, como de jóvenes atletas y personas que buscan mejorar su rendimiento en su día a día. Su experiencia en el sector, le ha permitido perfeccionar su sistema de entrenamiento a través de la experiencia trabajando con diferentes perfiles de personas y atletas, y en alto rendimiento deportivo en diferentes disciplinas deportivas. Durante estos años y en la actualidad, ha podido trabajar con futbolistas en diferentes países, ligas y equipos. También con corredores de esquí, tenistas o patinadores entre otros. Ha formado parte del staff técnico de diferentes equipos deportivos, ocupando diferentes roles: como director técnico, preparador físico y en esquí alpino concretamente como entrenador técnico. En instagram se le puede encontrar como @inakilandaluce.

Al ser preguntado por como se plantean los veranos los deportistas, dice Iñaki: "Varía segun la disciplina deportiva y las necesidades competitivas de cada atleta. El trabajo de los atletas se divide en dos grandes fases, una fase de período competitivo, que varía según las demandas de la disciplina deportiva y la otra es la fase previa a la competición, llamada precompeticón. Dependiendo en que fase se encuentre en verano tendrá que desarrollar un trabajo u otro."

Haciendo hincapié en el fútbol: "La previa a la pretemporada es algo en lo que están trabajando ahora los atletas, y es el trabajo que realizan previo a esa pretemporada, es decir, la preparación para el período de competición. Es algo que llevamos haciendo mucho años, pero se ha puesto más de moda por fortuna para nosotros, los entrenadores y preparadores físicos. Es un trabajo que demanda el atleta, y no me refiero sólo al futbolista, vale para cualquier disciplina deportiva. Lo que intentan los jugadores de fútbol es alcanzar un nivel de condición física optimos para enfrentarse a la pretemporada en un nivel físico bueno. Lo que buscan es sumar estímulos antes de la pretemporada y poder encauzar un camino que continua durante la temporada."









Y sobre si el fútbol se ha convertido el fútbol es un deporte más físico, "yo creo que el fútbol siempre ha sido exigente en las partes físicas es un deporte donde ocurren tantas situaciones caóticas en el campo desde un punto de vista de movimiento que necesita tener una increíble condición física para poder soportar eso durante un partido y la suma de los partidos que requieren las diferentes competiciones en el caso, por ejemplo un Real Madrid, que juega tres competiciones si acaso, algunas pequeñas competiciones que están sacando ahora durante una temporada entonces para el nivel de exigencia físico que requiere un futbolista pues necesita tener unos niveles atléticos. Esto por suerte como te decía antes el futbolista lo ha entendido y necesita tener unos niveles de fuerza unos niveles de potencia, necesita desplazarse en el campo con eficiencia, así que las demandas ahora mismo del fútbol como tú me preguntabas son más exigentes que antes, no lo sé, supongo que las estrategias ahora son diferentes. Los diferentes equipos pues cambia y se actualiza un equipo como el Real Madrid tremendamente vertical si el equipo que para esa para este sistema de juego tremendamente vertical no se adapta con respecto a su nivel de condición física obviamente el míster no puede tener esa estrategia tan vertical porque al final la demanda física que existe es tan tan tan potente y hace años hace muchísimos años hablando de equipos.

Hablando sobre el entorno de estos deportistas dice Iñaki que "es fundamental con todo el peso de la palabra. Yo creo yo no solo sino muchísimos profesionales de este ámbito que un sistema de entrenamiento que tú implementas tiene que tener un montón de herramientas, pero esas herramientas se tienen que mudar a dos grandes elementos, uno es el individuo hablando a grosso modo en este caso del atleta y otro es el entorno en el que se desarrolla ese individuo y aunque se desarrolla esa tarea entendiendo como tarea, pues por ejemplo, un partido de fútbol el entorno requiere variables como las horas de sueño que tengan, requiere los niveles de estrés que tenga el atleta a los que se someta el atleta la alimentación que tengas con quién se relaciones es un montón de variables que hacen que el entorno sea un elemento clave para que el atleta puede rendir de una manera eficiente o no, por lo tanto tener en cuenta el entorno en un sistema de entrenamiento en el día a día es fundamental la diferencia.





¿Por qué es importante el entrenamiento de fuerza?

"La fuerza es todo y habría que analizar un poco la el término de fuerza fuerza es algo que nuestros sistemas hablando de sistemas todos los sistemas que componen nuestro cuerpo como como especie animal como seres humanos que somos son los sistemas soportan una ley única que nosotros tenemos que es la ley de la gravedad."

¿Que importancia tiene el entrenamiento de habilidades de movimiento?

"Llamamos a cualquier habilidad que suponga moverse para una vez más. Te digo los seres humanos, entonces desde un punto de vista del atleta mejorar la calidad de cualquier habilidad de movimiento de cualquier movimiento que realice en su disciplina deportiva lo que va a hacer es que sea más eficiente desarrollándose en movimiento durante la competición y posiblemente hay un montón de variables que hacen que se pueda lesionar un atleta, no, pero posiblemente hace que se pueda minimizar el riesgo de lesionarse porque se mueva con calidad.

Entonces, las habilidades de movimiento, nosotros las trabajamos desde un punto de vista mecánico para mejorar la calidad de esos movimientos de esas habilidades movimientos te pongo un ejemplo, cómo corra un jugador en el campo, cómo se desplace corre? Estás a un millón de veces con y sin balón acelera un millón de veces de se le da un millón de veces salta un millón de veces y todo eso forma parte de las habilidades de movimiento que tú le enseñes a un jugador de fútbol a decelerar a volver a acelerar asaltar a correr en diferentes planos de movimiento así como te decía que pueda ser tremendamente más rápido y además que minimizamos el riesgo de lesionarse. Yo le digo a los jugadores de fútbol con los que trabajo así desde un punto de vista cómico que no corran como jugadores de fútbol, sino que corran como Usain Bolt y eso es un poco la metáfora de la pregunta, no es mejora la calidad del movimiento para que seas tremendamente más rápido, tremendamente más eficiente y luego le damos el trabajo de fuerza, aunque realmente como te decía antes todo es fuerza, pero bueno, para que lo entendamos de una manera."