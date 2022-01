El método infalible para combatir la tos nocturna: el truco de la cebolla

Con el frío llegan los resfriados y todos los síntomas que lleva parejos, entre ellos uno que quizás sea de los más incómodos; la tos. Puede dificultar que nos concentremos en el trabajo, incluso complicar nuestro descanso al no dejarnos dormir bien.

Pero, ¿qué es la tos? "La tos es la manera que tiene el cuerpo de responder cuando algo irrita la garganta o las vías respiratorias", explican desde la clínica Mayo. Es decir, "un agente irritante estimula los nervios que envían un mensaje al cerebro, que les indica a los músculos del pecho y el abdomen que liberen el aire de los pulmones para expulsar al agente irritante".

En principio, una tos ocasional es algo "normal y saludable", sin embargo advierten que una tos persistente que dure varias semanas o que vaya acompañada de expectoración con mucosidad descolorida o con sangre "puede indicar una enfermedad que necesita atención médica".

Como la tos no es una enfermedad en sí misma, sin un síntoma, resulta muy importante no solo tratar de calmarla, sino también conocer la causa que la provoca.

No obstante, si finalmente nos enfrentamos a sus molestias, ya sea por algún resfriado u otros motivos, desde DosFarma exponen algunos consejos que nos pueden ayudar a aliviar sus molestias:

Hidratarse bien

Una adecuada hidratación previene la formación del moco y, al mismo tiempo, lo ablanda y facilita su expulsión al toser. Igualmente, el aparato respiratorio necesita unos niveles apropiados de líquidos para que la respiración sea adecuada. Esto se debe a que, cuando no estamos bien hidratados, los pulmones se dilatan para intentar compensar esa falta de líquidos. Eso, en consecuencia, los hace trabajar más y que se vuelvan débiles antes.

Humeder la habitación

Los purificadores y humidificadores de aire también son herramientas clave para el alivio de la tos. Son especialmente útiles durante la noche, que es uno de los momentos en los que la tos seca se acentúa, y más aún si el ambiente está reseco. Otro consejo al dormir es hacerlo con la almohada elevada.

Vahos con eucalipto, menta o anís

Los vahos ayudan a rehidratar las vías respiratorias y facilitan que se elimine la mucosidad acumulada.

Remedios naturales

La manzanilla tiene propiedades antisépticas y antiinflamatorias que facilitan la hidratación de la garganta disminuyendo su irritación, al tiempo que reducen las molestias.

También las infusiones o caramelos que lleven jengibre, tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antibacterianas, analgésicas y favorece la expectoración.

El regaliz es conocido por sus beneficios antiinflamatorios y expectorantes.

La miel y el limón son uno de los remedios naturales más conocidos para aliviar el dolor y la irritación de garganta. La miel ayuda a hidratarla y a desinflamarla, al tiempo que el limón tiene propiedades antibióticas y antibacterianas.

El tomillo es una planta aromática útil para aliviar la tos productiva. Facilita la expulsión de la mucosidad.

CEBOLLA

También el ajo y la cebolla en crudo o en sopas bien calientes pueden ayudarnos a calmar esa tos que nos desespera. "El ajo contiene alicina y la cebolla quercetina, ambos fluidifican el moco y ayudan a la expectoración. Además tienen acción antivírica", añade la Dra. María José Crispín, nutricionista de Clínica Menorca.

Pero en el caso de la cebolla, además de tomarla, podemos inhalar sus vapores. Los polifenoles permiten descongestionar la nariz de forma natural, hidratar las mucosas y aliviar la tos.

Aunque no esté respaldado por la ciencia, es uno de los remedios naturales más populares, en especial por las noches cuando la tos impide nuestro correcto descanso.

CÓMO CORTARLA

Basta con cortarla en dos o más trozos, incluso en tiras finas y dejarlas sobre un plato en nuestra mesita de noche.

No obstante, hay profesionales que no comparten este remedio. "Me costaría creer que la cebolla, que tiene sustancias irritantes, alivie la tos. No sirve para la tos. En cambio, sí es útil para calmarla la miel, hay evidencias científicas de ello, así como las bebidas calientes que emitan cierto vaho, el vapor, o humidificar el aire", señala el doctor Luis Puente Maeztu, jefe del servicio de Neumología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid).