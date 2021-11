Cebolla: la única razón por la que lloramos cuando la cortamos

Es la base de la gran mayoría de los platos de la cocina mediterránea. La cebolla, junto al tomate, el pimiento y el ajo, es un ingrediente que no puede faltar en un buen sofrito. Pero a diferencia de otros productos, la cebolla, al ser cortada, provoca una curiosa reacción ¿Quién no ha echado más de una lágrima sobre la encimera al prepararla para cocinar? En La Noche de Adolfo Arjona nos hemos preguntado ¿Por qué la cebolla nos hace llorar?

Para encontrar respuestas hemos acudido a la tecnóloga de alimentos, dietista y nutricionista, Beatriz Robles, quien le ha contado a Adolfo que la clave está en un componente muy concreto de la cebolla: “Se produce porque al cortar la cebolla estamos rompiendo las células y se liberan unas enzimas que entran en contacto con otros compuestos. En ese momento se produce una reacción que libera muchas moléculas, entre ellas un gas. Es ese gas el que resulta lacrimógeno y nos irrita los ojos”, indica Robles.









¿SE PUEDE EVITAR?

En el mundo culinario existen infinidad de trucos y para cortar la cebolla sin llorar, también los hay. Uno de ellos es calentarla un poco antes porque, según la experta, someterla a una determinada temperatura “rompe las enzimas que provocan la reacción química que nos hace llorar”.

Otro consejo para cortar cebolla y minimizar la irritación, es hacerlo al aire libre, ya que la brisa ayuda a que los gases no se concentren tanto. También remojarlas en agua puede funcionar. Pero sin duda la opción más cómoda es ayudarnos de un robot de cocina que nos la corte.

BENEFICIOS

La cebolla, pese a hacernos llorar cuando la cortamos con el cuchillo, aporta muchos beneficios a nuestro organismo porque además de los nutrientes que ya conocemos, como los carbohidratos, contiene fitonutrientes “son nutrientes en pequeñas cantidades que tienen una acción biológica sobre nuestro organismo. En este caso se trata de polifenoles que actúan como antioxidantes y también compuestos azufrados”, señala la experta.

NO RECOMENDADO

A la hora de consumirla, la cebolla suele ser un alimento que no cuenta con contraindicaciones, a no ser que la persona que la tome sea alérgica a algunos de sus compuestos. Por lo demás “solo aquellos que sufran reflujo gastroesofágico pueden tener algún problema ya que se ha visto que la cebolla relaja el esfínter y pueden empeorar los síntomas”.

¿MITO O REALIDAD?

La cebolla, además de sus bondades a la hora de dar sabor a un plato, también es buena para cuidarnos. Como pasa con innumerables productos, a veces se crean mitos alrededor de ellos. En el caso de la cebolla, hay uno muy extendido como es poner un trozo crudo sobre la mesilla de noche mientras dormimos para aliviar el catarro, ¿lo has oído alguna vez? Sobre esa creencia popular, Beatriz Robles es tajante: “Es un mito, no hay evidencia de que cure o alivie el catarro. Tampoco tiene capacidad para reducir la tos. No hay datos que lo validen”.

TORTILLA, CON O SIN CEBOLLA

Adolfo Arjona no se resiste a conocer la opinión de la experta sobre un asunto que genera gran debate en nuestro país: la tortilla, con o sin cebolla. Sobre lo que puede aportar a esa mezcla de patata y huevo, Beatriz Robles señala que con cebolla “la textura es más melosa y también modifica un poco el sabor. Le puede dar un sabor dulce o incluso una sensación de picante. Ya es cuestión de preferencias”. En este caso, Adolfo Arjona contesta sin pensárselo: “Me gusta más con cebolla”.

Está claro que el debate sobre si la tortilla de patatas debe llevar cebolla o no, es interminable.