El mapa que descubre el nombre más usado por los españoles para ponerle a sus perros

Los perros, los mejores amigos del hombre. Estamos acostumbrados a verles vivir junto a las personas, siendo en muchas ocasiones uno de más de la familia. En España, el perro es uno de los animales de compañía más populares junto a los gatos, y en ciertos casos se convierten en los auténticos reyes de la casa.

Pero, no solo esta situación se produce en España, también en otros lugares del mundo donde el perro es un animal muy querido y cuidado por parte de la sociedad. Por ello, una compañía ha querido hacer un estudio para saber cuáles son los nombres de perro más populares en función del país sobre el que echemos la vista.

La empresa encargada de hacer este estudio ha sido la compañía de seguros Budget Direct, que ha realizado una clasificación de los más populares en todo el planeta, tanto en el sexo masculino como en el femenino.

Para ejecutar este estudio, la empresa ha empleado los datos de registros oficiales que hay en cada uno de los países que aparecen, así como también organizaciones no gubernamentales que también poseen datos. El resultado ha sido ilustrado en dos mapas, uno para el sexo masculino y otro para el sexo femenino.

Los nombres de perro más empleados

Respecto a los perros, el nombre más popular y extendido en todo el mundo es el de Max, que se utiliza en un total de 13 países: Costa Rica, Croacia, Ecuador, Grecia, México, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Estados Unidos y Venezuela. El segundo es Charlie y el tercero Buddy.









En cuanto a España, el nombre más común para un perro es del Coco. En segunda posición encontramos el de Thor y por último es más popular a nivel mundial: Max.

En cuanto a las hembras, los más usados a nivel mundial son los de Luna y Bella, que aparecen en 16 y 14 países respectivamente. En España, los más empleados son los de Luna, Nala y Kira.









¿Cómo preparar a nuestros perros para el invierno?

Los perros sienten frío y calor, independientemente de la raza y el tipo de pelo que tengan. Estos últimos factores lo que harán será determinar el grado de frío o calor que puede llegar a soportar el animal. De esta forma, los perros cuentan con una capa de pelo y grasa en la piel que actúan como protectores térmicos naturales. Dicha capa de pelo realiza dos mudas al año, una en primavera y otra en otoño, para preparar su cuerpo al cambio de temperatura y adaptarlo. Sin embargo, en muchas ocasiones esta capa de pelo puede llegar a ser insuficiente durante el invierno y, por tanto, permitir que el frío penetre en nuestro perro. Incluso hay razas que no ejecutan ningún tipo de muda.





Existen una serie de razas de perros que aguantan el frío, adaptadas a estos climas, que son capaces de generar más o menos cantidad de subpelo durante la muda para protegerse mejor de las bajas temperaturas, por lo que apenas requerirán de nuestra ayuda para soportarlas. Algunos ejemplos son el alaskan malamute, el husky siberiano o el San Bernardo.

Por contra, hay otras que no tienen tanta suerte y su naturaleza no les ofrece esta posibilidad, por lo que deberemos estar atentos para evitar que nuestro perro pase frío. Canes como el chihuahua, el bulldog francés, el yorkshire o el crestado chino suelen ser los más vulnerables a la caída de las temperaturas. Esto es así porque se trata de razas que tienen el pelo muy corto, apenas mudan el pelaje o directamente no tienen pelo. Por otro lado, los cachorros y los perros ancianos también son más propensos a padecer frío con mayor facilidad.