La madre que hace los mejores disfraces de Halloween con ganchillo

Stephanie Pokorny es una madre norteamericana muy aficionada al ganchillo. Su talento está a la altura de su afición, y por eso se ha convertido en el ídolo de sus hijos y de otods los niños del vecindario.

Como ella misma cuenta, su familia está completamente obesionada con la fiesta de Halloween, que se celebra especialmente en los países anglosajones el próximo 31 de octubre. "Cada año tejo a ganchillo a mano disfraces de cuerpo completo, sin patrón, para mis hijos. A veces son de películas clásicas de los años 80, otras de cualquier película o juguete que sea popular en ese momento".

Una vez los pequeños han elegido disfraz, comienza lo más difícil: darles vida. "Les encanta venir cada día a preguntarme si ya lo he terminado". Como explica esta madre, las condiciones climáticas de la zona en donde viven, influyen a la hora de realizar estos complicadísimos diseños: "Vivimos en una zona de clima frío, así que el calor que proporcional el ganchillo es siempre un valor añadido a la hora de salir a pedir caramelos. Elaborar cada disfraz lleva entre 25 y 40 horas y paso unas dos semanas trabajando para hacerlo. Llevo haciendo ganchillo desde que tenía 16 años. Me enseñó mi abuela y es mi gran pasión".

Uno de sus disfraces, el de Moquete, el monstruo de los Cazafantasmas, se ha convertido en una de las sensaciones de internet.

Crochet Slimer costume ACTION! Fully crocheted by me at my son's request ♡ pic.twitter.com/o7emNTjnP8