Lydia Bosch anuncia que padece cáncer: "Desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo"

El peor cumpleaños posible. Lydia Bosch debía celebrar este jueves que cumplía 57 años. Sin embargo, la actriz y presentadora ha escogido este día tan especial para anunciar una triste noticia. Padece cáncer de piel. Lydia Bosch lo ha contado con el optimismo y alegría que le caracterizan, y ha tranquilizado a sus fans asegurando que el suyo no es tan peligroso como otros tipos de cáncer tan invasivos.

Además, ha querido compartir su experiencia para concienciar sobre la importancia de tomar el sol con protección y cuidar la piel porque, si no, cuando menos lo esperas, puede jugarte una mala pasada como le ha ocurrido a ella. Algo muy similar le ocurrió también a la periodista Mónica Carrillo hace unos meses. En su caso, fue en la nariz tras descubrirle una herida que nunca terminaba de cicatrizar.

“Hola querida familia, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo”, ha comenzado diciendo. “Es cáncer de piel, pero aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma”, ha tranquilizado a sus seguidores. La actriz no ha tenido problema en mostrar sin filtros cómo se encuentra su barbilla después de haberle diagnosticado la enfermedad y ha agradecido a todos sus seguidores el amor y cariño con el que le tratan siempre, tanto en los buenos como en los malos momentos.

Los motivos por los que Lydia Bosch ha hecho público su cáncer

Lydia Bosch ha querido aprovechar el anuncio para contar en qué consiste exactamente con el fin de concienciar a todo el mundo de la importancia de cuidarse la piel y ponerse protección solar incluso en invierno para evitar posibles secuelas. “Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo”, ha explicado, tranquilizando a sus seguidores al comentar que no es algo peligroso aunque tiene que tener mucho cuidado y le espera por delante una temporada de lucha y de visitas a médicos.

“El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme. Y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto”, ha expuesto, contando su experiencia para que todo el mundo tome conciencia de lo importante que es prestar atención a la exposición solar, que puede ser muy perjudicial para la salud. “Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de la piel anualmente para evitar males mayores”, ha advertido.

La promesa de Lydia Bosch

“Yo voy a empezar a cuidarme en serio y compartiré por aquí mis avances y descubrimientos”, ha prometido Lydia Bosch en su cuenta de Instagram a sus 245 mil seguidores. “Ahora en nada soplaré las velas, pediré mi deseo y empezaré a leer y a escuchar cada uno de vuestros mensajes. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por VUESTRO INCONDICIONAL CARIÑO”, ha concluido, agradeciendo a todos sus fans el apoyo que siempre le dan tanto en los buenos como en los malos momentos. Un testimonio que ha sido muy aplaudido por parte no solo de sus fans sino también de compañeros y amigos como Esmeralda Moya, Natalia Sánchezo Esther Acebo, que le han llenado la publicación de buenos deseos y bonitas palabras. Esperamos que Lydia Bosch venza muy pronto al cáncer y el año que viene pueda disfrutar de un cumpleaños trufado de alegrías.