Los trastornos mentales comienzan en la adolescencia: ¿Cuáles son las secuelas que dejan?

Uno de los problemas que más preocupa a la sociedad moderna es la salud mental. Nadie está exento de padecer de ansiedad o depresión, y es una causa frecuente de sufrimiento que muchas veces se pasa por alto, y sobre todo, en los más pequeños.

Según el último informe de laUNICEF, los trastornos de salud mental pueden iniciar a partir de los 14 años, más de la mitad de ellos empiezan durante la adolescencia, y no es hasta los 24 años que un 75% de los jóvenes puede desarrollar alguna patología, sin embargo, la gran mayoría no se diagnostica, y por esto no se trata.

Pepa Fernández es psicóloga especializada en niños y adolescentes, y explica en COPE que algunas consecuencias de no proteger la salud mental de nuestros hijos puede verse reflejada en el rendimiento de los estudios: “Empiezan a perder concentración y no atienden a lo que son las tareas. Muchas veces es una edad de abandono de los estudios, no van a clase”.

¿Cómo sé si mi hijo puede tener ansiedad o depresión?

Según datos de la UNICEF, se calcula que cada año mueren en todo el mundo, aproximadamente 45.800 adolescentes por suicidio, lo que significa que más de un joven fallece cada 11 minutos. Es la quinta causa de muerte más frecuente entre los jóvenes de 10 a 19 años es el suicidio. La ansiedad y la depresión ocupan el 40% de los casos diagnosticados.



Los trastornos mentales no excluyen a nadie, muchas veces, hasta los propios adultos confundimos la tristeza con depresión, y esta mezcla de emociones puede llevarnos a no identificar si estamos padeciendo algún problema psicológico. Es por esto que en la mayoría de los casos, estas patologías no se toman en cuenta, porque no sabemos reconocerlas nosotros mismos. La psicóloga Pepa Fernández ha explicado que hay que estar atentos a ciertas conductas y comportamientos. Escucha más claves en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





¿Qué pueden hacer los padres?

La adolescencia es una etapa de muchos cambios, tanto físicos como psicológicos, y todo este conjunto de variaciones pueden influir en la construcción de la personalidad y la autoestima de los jóvenes, quienes de cara al futuro, si no han crecido en un entorno saludable, pueden acabar desencadenando una patología psicológica de mayor gravedad. Pepa Fernández, indica la importancia la validar las emociones de nuestros hijos: "Si no los escuchamos, allí es donde empieza el problema psicológico". Escucha el audio completo de la entrevista.

Audio





Y añadió que "la validación emocional es lo más importante que podemos hacer con un adolescente. Sus empciones nos importan, lo que nos cuentan nos importa, y que ellos sientan eso, es lo más importante". También comentaba que muchas veces los padres se percatan de los problemas de sus hijos a través de terceras personas, por lo que es fundamental involucrarse en el entorno social yescolar de los jóvenes. Es importante mantener relación con los maestros, compañeros y los padres de los compañeros.

Proteger la salud mental delos niños y jóvenes es tarea de todos, no solo se requiere reforzar el sistema sanitario público con mas profesionales de la salud mental, sino también atender este problema desde casa. Promoviendo, como comenta la experta, la comunicación familiar.