Los pasos que debes seguir para comer en la oficina de forma saludable: guía para preparar tu tupper

Si eres de los que come la mayoría de días de tupper en tu trabajo o en la universidad, te traemos los mejores consejos para que te motives y prepares los mejores platos de la forma más rápida. El mejor remedio a las jornadas interminables fuera de casa es el tupper. Eso sí, muchas veces por falta de tiempo, preparemos solo un tupper como plato único, en lugar de dos.

¿Quién no reutiliza los macarrones de un día para otro, o las sobras de la cena? Comer de tupper es más sano de lo que tú crees, de hecho, los especialistas dicen que comer fuera de casa ayuda a llevar una alimentación mucho más sana. Eso sí, si la comida te la preparas y la eliges tú. Además, llevarte la comida a clase o al trabajo te ayuda a ahorrar mucho dinero al año.

Incluso el tipo de recipiente también es importante. Lo mejor es usar tuppers de acero inoxidables o cristal, y si tienes que aliñar una ensalada lo mejor es hacerlo antes de consumir, no llevarlo aderezado de casa. Además, si planificas un menú semanal conseguirás repartir mejor los alimentos más saludables, y separar incluso más las comidas que nos pueden gustar un poco menos, pero que necesitamos para una buena dieta. Es mejor llevar dos tuppers en vez de uno, porque así te saciarás mejor, y evitarás caer en la tentación de hacer picoteo entre horas. Eso sí, es importante poder hacer las cinco comidas al día.

Las ensaladas pueden ser uno de los mejores primeros platos. Eso sí, combinando los ingredientes si lo repites durante la semana, para no caer en el aburrimiento de comer siempre lo mismo. También arroz o pasta combinado con otros ingredientes es un buen comienzo de comida fuera de casa. Incluso añadir garbanzos o lentejas a tu ensalada puede ser un acierto.

También hay comidas o cenas que es mejor no llevar en tu tupper, como por ejemplo las patatas, que sí no se consumen al momento, no son tan saludables como parece. En cuanto al segundo plato, algunas opciones para llevarte en el tupper pueden ser pavo a la plancha, pollo a la plancha, o pescados como merluza o bacalao con algún tomate natural cortado, o incluso zanahoria rallada.

Por supuesto, es muy importante el postre. Para llegar con ganas a este punto, lo mejor es que las raciones de los platos anteriores no sean muy grandes. Recuerda, mejor 3 platos (con postre) que un plato (con o sin postre). Para terminar tu comida fuera de casa, opta por la fruta. Una manzana, un plátano, una pera, y si puedes llevarlo pelado de casa y troceado, mucho mejor. Y por último, acompaña tu comida o cena en casa o el trabajo con agua, y por supuesto evita las bebidas con gas, para evitar que te entre el típico sueño después de comer.