Los diez trucos para estar bella este verano

AHÍ VAN LOS TRUCOS DEL VERANO:

1. Exfolia la piel, cuídala y más ahora en verano: puedes elegir entre exfoliante casero o uno comprado en droguería, lo que más rabia te de. Siempre hemos oído hablar de ellos, y en muchas ocasiones no sabemos cuál es realmente su función. Los exfoliantes ayudan a eliminar las células muertas del cuerpo y la cara y ayudan a renovar la piel para que así, en este caso, el sol penetre de mejor manera y el moreno tenga un color más limpio y bonito.

2. ¡Stop maquillaje! a raíz de lo anterior, si puedes evitar el maquillaje en verano mucho mejor. En verano hace calor, sudamos, nos da el sola a pesar de, en ocasiones, no tomarlo, por eso el maquillaje no es del todo conveniente. Además, no suele durar nada, la piel suda y hace brillos y no queda bonito. Bien es cierto, que un poquito de colorete y rímel por la noche no hace daño. Si es así, que acudes al mínimo maquillaje, acuérdate de pulverizar el rostro con agua termal para que así lo fijen.

3. Hablando de aguas termales, siempre es bueno llevar un spray en el bolso. ¿Sabías que el agua termal tiene muchos usos cosméticos? Pues sí, además uno de ellos es este, el de refrescar, por eso, guarda el spray en la nevera y cuando vayas a salir de casa métela en el bolso para que en cualquier momento se la puedas aplicar a tu rostro, te sentirás mucho más fresquita.

4. En esta época del año, es muy importante lucir unos pies bonitos y cuidados, ya que están muy a la vista en verano, por ello, te recomiendo que no dejes pasar la pedicura completa. Un buen truco para que tus pies luzcan magníficos es, después de la pedicura, realiza un masaje a los pies con crema hidratante especial y después te pones unos calcetines para que lo absorba bien, duerme con ellos toda la noche y a la mañana siguiente lucirás unos pies perfectos.

5. Come sano antes, durante y después del verano, aunque en realidad la operación bikini debe empezar con unos meses de antelación. Además de comer sano y cuidar la alimentación te recomiendo que lo compagines con algo de deporte, te ayudará a mantenerte más sana tanto física como psicológicamente. Para reafirmar las partes del cuerpo más flácidas utiliza crema reafirmante corporal, ¡funciona! Pero para ello, tienes que aplicarla todos los días, sino, no servirá de nada.

6. Deporte, no por ser verano debes hacer más deporte, pero si que es verdad que en verano nos descontrolamos más, un vinito, una cerveza, unos espetos, lo que significa que tenemos más excesos por lo que el deporte es un buen complemento para este tipo de dieta, asique no ¡¡¡¡te rindas!!!

8. Ojo, otro must que se estropea mucho en verano es el pelo, además de hidratarlo y cortarte las puntas antes de ir a la playa, no te olvides de cuidarlo. El cabello sufre mucho en esta época, por lo que debes de prepararlo para su exposición al sol. Un consejo casero: coge un aguacate y hazte una mascarilla casera a base de machacarlo y se quede como una pasta. Mezcla la carne del aguacate con una cucharada de miel y dos cucharadas de aceite de oliva, mézclalo todo bien hasta conseguir un puré homogéneo. Aplícalo sobre el pelo y déjalo actuar unos 20 minutos, a continuación lávate el pelo. ¿Por qué hacemos esto? El aguacate nutre el cabello y lo protege del sol gracias a sus antioxidantes.

9. Protección solar, antes de salir de casa deberías aplicarte una crema con protección solar. En verano, la crema solar del rostro debería tener una SPF de 30 o más, y si tienes la piel muy blanca, pues de 50 de esta forma evitas que te aparezcan arrugas y manchas. Además, no olvides beber mucha agua para así hidratarte y no exponerte a bajadas de tensión.

10. Hablando de hidratarse, es muy pero que muy importante que bebas mucho agua te diría hasta que es el punto más importante de todo este post. El agua es vida. Sin agua no se vive, pero además, con este calor el agua es fundamental, por eso, lleva siempre en el bolso una botellita

Recuerda, en verano:

- Menos es más, no te recargues, tanto en el vestir, como en el maquillaje.

- La salud también es belleza, cuanto más te cuides más guapa vas a estar.

- Y por último, recuerda que el verano son 3 meses, disfrútalos con calma, no te precipites con el sol.