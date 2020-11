Los 10 alimentos que pueden dar más problemas de seguridad alimentaria no son los que piensas

Carnes de pollo, moluscos, lácteos son algunos de los alimentos que a priori podríamos pensar que son más susceptibles de plantear problemas de seguridad alimentaria. Nada más lejos de la realidad. Según el RASFF, el sistema rápido de alertas de riesgos en alimentos y piensos de la Unión Europea, el ránking estaría liderado por suplementos o productos dietéticos, de las frutas y verduras. Los huevos y sus derivados bajarían al puesto 25 en la clasificación. De esta el top 10 de los productos más problemáticos, que recoge la OCU serían:

Suplementos, alimentos enriquecidos y alimentos dietéticos

Frutas y verduras

Carne y productos cárnicos (no aves)

Grasas y aceites

Varios

Pescados y derivados a base de pescado

Materiales en contacto con alimentos

Leche y lácteos

Cereales y bollería

Pollo y aves y derivados

LOS RIESGOS DE LOS ALIMENTOS

Detrás de las incidencias revisadas por el RASFF en 2019 se encuentran problemas de contaminación (ambiental o accidental) o la presencia de ingredientes o componentes no autorizados.

La mayor parte de las alertas versan sobre fallos en el etiquetado, ya sean ingredientes no declarados, a la presencia de alergenos no anunciados, sustitución de especies, o la presencia en suplementos de sustancias farmacológicamente activas no declaradas, según recoge la OCU, si bien el mayor riesgo, por sus consecuencias y respercusión, viene de los riesgos biológicos:

Microoganismos patógenos

Otras categorías

Alergenos

Presencia de cuerpos extraños en el alimento

Composición no adecuada

Metales pesados

Alimentos no permitidos en la Unión Europea

Contaminantes microbianos (toxinas de dinoflagelados en moluscos, las mareas rojas)

Micotoxinas

Defectos de etiquetado

PATÓGENOS

En cuanto a las alertas de seguridad por presencia de patógenos que pueden producir intoxicaciones más frecuentes en 2019 fueron:

Salmonella, que puede contaminar aguas, vegetales, pollo, huevos, carnes de animales...

Listeria monocytogenes, más frecuente en alimentos crudos o poco cocinados, quesos de leche cruda, patés...

Escherichia coli, que contamina aguas o vegetales.

Norovirus, virus frecuente en frutas congeladas y moluscos.

Virus de la hepatitis A, frecuente en agua, puede encontrarse en moluscos bivalvos o en frutas congeladas.

Bacillus cereus, un patógeno que puede estar presente en salsas, sopas, pudines... pero también en productos ricos en carbohidratos mal conservados, arroz blanco cocido con antelación.

Campylobacter , más habitual en carne (sobre todo de pollo) poco cocinada, leche cruda...

Bacillus cytotoxicus que puede aparecer en purés de patata o verduras mal conservados.

Clostridium botulinum, a veces presente en conservas caseras u otras que no se hayan elaborado bien.

Penibacillus, sobre todo en verduras o en leche cruda y sus derivados.