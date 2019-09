Las siete mejores versiones de 'Stand by me', la canción inolvidable de Ben E. King

Hay canciones inmortales que sobrevivirán por siempre a sus autores e intérpretes. Tal es el caso de Ben E. King, músico estadounidense fallecido a los 76 años en el 2015 y que deja para la posteridad uno de los grandes clásicos de la música del siglo XX. Tal día como hoy, un 28 de septiembre, nació este artista.

Porque si bien es verdad que entre sus grabaciones hay éxitos como Spanish Harlem y Under the Boardwalk (con The Drifters), no es menos cierto que ninguna de ellas podrá igualar la relevancia cultural de su canción más célebre, 'Stand by Me', coescrita con Jerry Leiber y Mike Stoller y publicada en 1961.

Desde entonces, multitud de artistas han revisitado 'Stand by Me' para hacerla suya y, al mismo tiempo, mantenerla siempre viva. A continuación seleccionamos siete versiones que sin llegar a la relevancia de la original, sin duda sirven para apuntalar su leyenda.

MUHAMMAD ALI

La influencia del boxeador Muhammad Ali en la cultura hip hop está más que documentada, y no es exclusivamente una cuestión musical. Pero lo cierto es que la pasión musical del campeón viene de lejos, pues en 1963 hizo su propia interpretación de 'Stand by Me' en su disco 'I am the greatest!'.

OTIS REDDING

Tres años después del original, en 1964 el titán Otis Redding hizo suya la canción dándole nuevos arreglos, más pomposos y grandilocuentes, haciendo del himno un salmo.

IKE & TINA TURNER

La pasión vocal de Tina y la visión musical de Ike convirtieron 'Stand by Me' en una arrebatadora pieza funk que, con el tempo rebajado, palpita a una nueva velocidad.

JOHN LENNON

El beatle publicó en 1975 su propia versión del clásico en su disco Rock n Roll, en el que reinterpretaba sus canciones preferidas de las décadas de los cincuenta y los sesenta. El resultado es una de las versiones más aclamadas y recordadas.



U2 & BRUCE SPRINGSTEEN

Después de que Bono se rompiera el hombro en 1987 durante la gira de The Joshua Tree, cogió la costumbre de invitar a fans a tocar la guitarra en los conciertos de U2. En una de esas noches el fan-amigo resultó ser Bruce Springsteen, dejando para la posteridad un impagable momento registrado en el JFK Stadium de Philadalphia.

LADY GAGA Y STING

'Stand by Me' ha sido regrabada en infinidad de ocasiones, pero es en directo donde multitud de artistas inevitablemente se animan a cantarla, siempre en momentos de desenfadado disfrute. Lady Gaga y Sting hacen las delicias de la concurrencia con esta sencilla versión.

PRINCE ROYCE

"Quería hacerla en bachata porque ya habíamos escuchado versiones de John Lennon, Lady Gaga o Usher, pero nunca en español con este toque tropical", explica el propio Prince Royce. Y bueno, razón no le falta y una visión diferente aporta.