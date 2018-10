El Ken humano, arrestado porque ya no se parece a la foto de su pasaporte

Agentes de la policía de Berlín detuvieron esta semana a Rodrigo Alves, más conocido como el 'Ken humano', mientras grababa unas imágenes para la versión alemana de 'Gran hermano'. Alves, de 35 años y nacionalidad brasileña, ha sufrido una transformación radical fruto de las más de cincuenta operaciones intervenciones estéticas a las que se ha sometido.

En un control rutinario, los agentes pidieron la documentación de todos los presentes en la grabación del post. Pero al pedírselo a Rodrigo, descubrieron que la foto de su pasaporte no tiene nada que ver con la imagen actual del 'influencer' brasileño. Rodrigo Alves se justificó diciendo que sin querer llevaba el antiguo pasaporte y no el nuevo. "Alguien tuvo que traer un escaneo de mi nuevo pasaporte para que me liberaran", afirmó.

Alves lleva gastados más de 600.000 euros en operaciones para “mantenerse eternamente joven como Peter Pan”. Antes de viajar a Alemania, Alves se hizo un estiramiento en la cara a pesar de que anteriormente había asegurado que ya no se haría más cirugías estéticas. Para financiar todas estas intervenciones, Alves recurrió a la herencia de sus abuelos españoles y a los ingresos que recibe por su trabajo en una compañía aérea y como modelo.