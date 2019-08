Jesús Vázquez sufre un 'accidente' durante las vacaciones y recibe el apoyo de las redes: “Te ha pillado bien”

Jesús Vázquez está pasando unas vacaciones maravillosas (aunque ya no tanto) en Formentera, isla balear en la que está disfrutando de parajes de ensueño y horas de relajación en el mar. Pero el peligro acecha en cualquier lugar, incluso en uno de los más bellos de España.

Este lunes publicó un vídeo a cámara lenta en el que se lanzaba de cabeza al mar desde el lujoso barco de una amiga. También ha compartido con sus fans imágenes de paisajes que la isla mediterránea, ha pedido que tratemos de preservar los espacios naturales, como las playas, que están llenos de basura por la indecencia de algunos.

¿Qué hacer si te pica una medusa?

No todo es de color rosa y este miércoles, 21 de agosto, ha llegado el disgusto. Una medusa ha picado al presentador de 'Me quedo contigo' durante un baño en el Mar Mediterráneo. Vázquez ha publicado la imagen de su pierna, con una ampolla considerable, provocada por los tentáculos del animal: "Me ha picado una medusaaaaaaa!", ha expresado el profesional de Mediaset.

El Servicio de Información y Noticias Científicas recomienda que, si te pica una medusa, debes quitar los restos del animal sin frotar, lavar la zona afectada con abundante agua de mar, aplicar agua con bicarbonato y aplicar hielo seco a intervalos. Si persiste el dolor, has de consultarlo con un médico.

"El tratamiento frente a la picadura de medusas busca atenuar los efectos del veneno, prevenir envenenamiento posterior de trozos residuales de medusas en la piel, y minimizar las complicaciones derivadas del uso de productos no probados”, explica Josep Maria Gili, investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (CSIC).