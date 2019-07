Mikel Izal, en COPE: "No querría tocar para alguien que sea machista o xenófobo"

Izal alunizó en Ponferrada “a los mandos de su cápsula interestelar” en la primera edición del Planeta Sound. Con el grupo como cabeza de cartel, la capital de El Bierzo ha celebrado este fin de semana su festival de música indie. En medio de la gira de su último disco, los madrileños hicieron una parada para subirse al escenario del estadio Colomán Trabado. Pero antes, Mikel Izal se reunió unos minutos con Cope.

Periodista (P): Se celebra el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, estamos en el festival Planeta Sound, vosotros vestidos de astronautas... ¿Qué extraña magia espacial hay aquí?

Mikel Izal (I): Esperamos que sea un pequeño paso para Ponferrada, que este festival sea un primer paso, parafraseando a Armstrong, y se consolide y sea la primera edición de muchas porque siempre es una buena noticia crear un nuevo festival de música en una ciudad. Así que ojalá 50 años más de Planeta Sound.

P: Estamos en un momento en el que se cuestiona la libertad de creación de los autores. 'Sin ti no soy nada' de Amaral ha sido tachada de machista, dos concursantes de Operación Triunfo rehusaron cantar 'Quédate en Madrid' de Mecano porque empleaba el término “mariconez”. ¿Hay más censura que antes?

I: Muchas veces el prejuicio está mucho más en la cabeza del censor, del que censura, que en el que escribe y en el artista. Por lo general, los artistas utilizamos muchísimas imágenes y muchas formas de expresión. Yo, que conozco a Eva -Amaral-, sé que de machista no tiene absolutamente nada. Por eso, siempre he pensado que cuando alguien censura es porque él tiene un problema.

P: ¿Os autocensuráis al tiempo de componer?

I: Eso cada creador te responderá lo suyo. Yo escribo lo que me sale de las narices y no creo que me vayan a hacer sentir el suficiente miedo como para no decir lo que pienso.

P: ¿Pero teméis a la repercusión del público?

I: No, yo creo que al final hay una selección natural. Yo no querría tocar para alguien que sea machista, xenófobo u homófobo. Entonces, si alguien se ofende porque le parece que lo yo escribo no le gusta, ahí está la puerta.

P: La canción 'El Pozo' habla de alguien que lucha por salir del abismo. Hay personas que luchan por salir de la droga y caen, de una relación tóxica que vuelve... ¿Cuál es el mensaje que le darías?

I: Lo primero intentaría no juzgar porque a veces pensamos que qué estúpido es este hombre o esta mujer por volver a tropezar con la misma piedra, por no ser capaz de levantarse. Hay problemas que hasta que no los vives, hasta que no te suceden, no puedes saber de qué van, así que lo que yo diría es que se rodeen de la gente que los quieren. Creo que al final esa es la clave: rodearte de un entorno de seguridad en el sentido de un entorno que te quiere y que no va a hacer nada que te perjudique y a partir de ahí vivir tu libertad.

Lo importante es tener ese círculo que te haga ver que no todo es tan grave, que están contigo, que te hagan ver que de todo se sale. Lo más jodido en esas situaciones es sentirse solo.