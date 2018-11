La imagen en 'Lecturas' de Alfred roto tras la ruptura con Amaia entristece a los fans

Alfred y Amaia ya no siguen juntos. Tras semanas de muchos rumores, unas fotos publicadas este miércoles en 'Lecturas' confirman que la pareja forjada en 'OT 2017' está rota. En el reportaje se ve a los dos triunfitos en la calle formalizando un distanciamiento que ambos llevaban acusando desde hace mucho tiempo. "Así ha sido la dolorosa ruptura de Amaia y Alfred, foto a foto", promociona la publicación como exclusiva. En el interior, la revista reproduce la conversación que ambos mantuvieron después de asistir a la gala People in Red del pasado 19 de noviembre. "Es que me dejas tirado", le dijo Alfred. "No es así. No voy a dejar de quererte nunca", le respondió la pamplonesa. "Me lo estás poniendo muy difícil", añadió ella.

¡Exclusiva! Todas las fotos del momento de la ruptura definitiva entre Amaia y Alfred en exclusivahttps://t.co/RItUEfHZU3 pic.twitter.com/i2a7R44LqA — Lecturas (@Lecturas) 28 de noviembre de 2018

Las imágenes han roto el corazón de sus fans tras ver a Alfred llorando y a Amaia totalmente destrozada. Un amargo final para una relación que cautivó a millones de personas en la academia más famosa de la televisión.

Esta semana, la revista "¡Qué Me Dices!" también mostró imágenes de Amaia recogiendo sus pertenencias de la casa del joven. Con un gesto muy serio, cabizbaja y mirando su teléfono, la paplonesa llevaba sus cosas en una caja de cartón en la que se puede ver un letrero con la siguiente frase: "Esta caja es la de Amaia".

Lejos quedan aquellos momentos 'Almaia' como cuando versionaron la canción del largometraje de "La La Land" o su paso por el festival de Eurovision donde derrocharon complicidad. Ahora los triunfitos se han centrado en sus proyectos profesionales. El catalán se encuentra inmerso en su álbum debut 1016 y Amaia ha grabado en Nueva York su primer disco, para el que aún no hay fecha de salida, aunque la de Pamplona ha colaborado con músicos como Rozalén o Carolina Durante.