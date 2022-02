¿Huele tu nevera? Este truco infalible hará que esto deje de ser un problema en pocos minutos

Una de las peores cosas que pueden ocurrir en un hogar es que haya olores. Independientemente de la habitación de la casa en la que se produzcan, si hay algún aroma desagradable puede volverse algo insoportable. Esto suele ocurrir en la cocina y sobre todo en la nevera. En este electrodoméstico se almacena la comida de una semana o incluso más días y la mezcla de olores hace que se produzcan aromas desagradables.

Esto no solo ocurre cuando los alimentos se ponen malos por pasar algún día de más en la nevera. También puede ocurrir simplemente porque la comida en cuestión tenga un olor muy fuerte y se quede en la nevera durante días. Productos como el queso de sabor fuerte, el ajo o el curry pueden provocar que cada vez abras la nevera, a pesar de que haya decenas de productos sea ese el que huela e incluso una vez que ya se ha consumido y ha desaparecido de la nevera puede seguir oliendo el electrodoméstico a estos aromas.





Si alguna vez te ha pasado, es realmente desagradable que la nevera huela de forma constante a un alimento pasado de fecha o con un aroma fuerte. Además de desagradable, también resulta un quebradero de cabeza tratar de eliminar estos olores, que parece que se quedan impregnados en las paredes del electrodoméstico.

Desde COPE.es os traemos el truco definitivo para eliminar estos olores de la nevera que está causando sensación en redes sociales. Para este no necesitarás ningún producto milagroso y solo tendrás que hacer una mezcla y rociar el frigorífico con esta. Es fácil de hacer, lo podrás hacer con productos que tienes a tu alcance y podrás decir adiós de una vez por todas a esos dichosos olores.





Agua, vinagre y extracto de vainilla

Para hacer la mezcla solo necesitarás dos líquidos que tienes en casa y uno que quizás no, pero que está al alcance en cualquier supermercado. Estos productos son un vaso de agua templada, un cuarto de taza de vinagre blanco y dos cucharaditas de extracto de vainilla. El vinagre actúa como desinfectante, ya que además de utilizarse en cocina también tiene esta función y se utiliza en numerosos trucos caseros. Por otro lado, el extracto de vainilla tiene un olor fuerte y agradable que eliminará los malos olores.

Con esta sencilla mezcla hecha, tan solo tendrás que vaciar la nevera de todos los alimentos para poder rociar el electrodoméstico con este líquido y hacer una limpieza con un paño que no deje restos. Por otro lado, las baldas las tendrás que fregar a parte para eliminar los olores que puedan quedar impregnados. Una vez hecho, al no utilizar productos tóxicos, no tendrás que esperar tiempo para introducir los productos, evitando que la comida se ponga mala al pasar cierto tiempo fuera de la nevera.





Olvídate de los malos olores de la nevera con este truco casero sencillo, barato en el que solo tendrás que utilizar agua, vinagre blanco y extracto de vainilla. Con esta mezcla dejarás de preocuparte por los alimentos que guardas en tu nevera e incluso cuando te vas de vacaciones si dejas comida durante varios días y el electrodoméstico permanece cerrado durante días.

