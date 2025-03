Lo estás haciendo mal: El simple gesto a la hora de limpiar tus gafas que hacen que se estropeen

Tener las gafas en condiciones óptimas es algo que se convierte en fundamental porque necesitamos ver adecuadamente en el desarrollo de las rutinas diarias. No obstante, no siempre lo conseguimos. Por no cuidarlas como deberíamos, o por otra serie de circunstancias. Una de las cosas que debemos hacer para mantenerlas y que nos duren más tiempo es limpiarlas bien.

Para ello, siempre se han utilizado líquidos especiales o paños de microfibra. Pero, en esta ocasión, te vamos a proponer un método más seguro y eficaz para limpiar tus gafas y que queden...¡como nuevas!

Lo primero que debes hacer es utilizar un jabón neutro o un detergente suave. Para ello, coloca una gota pequeñita de detergente en las yemas de los dedos y frótalo de forma suave hasta hacer espuma. Posteriormente, enjuaga tus gafas bajo agua tibia. Nunca agua caliente, pues podría dañar recubrimientos en los cristales.

Es importante, de igual forma, que seques las gafas con un pañuelo de papel o una toalla de algodón. Y sin frotar con fuerza. Porque, si lo pones empeño, lo mismo las rayas y no es lo que queremos.

Más allá de estos consejos, también te decimos qué debes hacer para que tus gafas estén en perfecto estado durante más tiempo. No las dejes en cualquier sitio. Cabe recordar que, si las dejas en su estuche correspondiente, estarán mejor protegidas. Nada de dejarlas en superficies rugosas o con los cristales hacia abajo. No las limpies, por otra parte, con lo primero que pilles. Y, por último, si empleas paños de microfibra para limpiar las gafas, lávalos con frecuencia para evitar que el polvo y la grasa se acumulen.

Con todo ello que te decimos, te ahorrarás un buen pellizco al alargar la vida útil de tus gafas. Así que, ya sabes...¡al lío!

Un abogado señala lo que tiene que hacer tu empresa si tu vista se ve afectada por las horas de trabajo

Si tu vista sufre las consecuencias de trabajar día tras día delante de un ordenador, debes estar atento a esto que contó un abogado en 'Herrera en COPE'.

Durante su intervención, contó que este trabajador fue a una revisión y comprobó que había perdido agudeza visual. Denunció que su día a día trabajaba delante de una pantalla y esto le provocó ese deterioro de la vista, así que solicitó que le reembolsasen el pago que hizo por cambiar sus gafas, algo que la ley en Rumanía no contempla.

Así que el caso terminó en el Tribunal de Justicia de la UE, el cual ahora dictamina que "los empresarios deben proporcionar a los trabajadores gafas o lentillas graduadas para el trabajo, siempre que los reconocimientos médicos demuestren que son necesarios".

Por ejemplo, tú puedes haber sido diagnosticado de miopía hace tiempo, antes de empezar a trabajar.

¿Te paga entonces la empresa las gafas? No en este caso. Pero, ¿qué pasa si a causa de ese trabajo y su exposición a pantallas tu vista empeora? Si eres capaz de demostrar que esto es así, y que es la exposición a pantallas es la causante de ese deterioro, ahí la empresa sí tiene que pagarte las gafas o las lentillas.

Para comprobar esto, en 'Herrera en COPE' hablábamos con un abogado laboralista, Jorge Puentes, quien nos ha explicado lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos en una situación como esta en España.

"Lo que debería hacer el trabajador es solicitar a los servicios de vigilancia de la salud de su empresa los reconocimientos que año a año casi todos los trabajadores, la norma dice que deberían efectuarse este tipo de reconocimientos médicos año a año, que tengan un estudio de la visión y cuál es la evolución. Y en función de esos resultados es donde surgen las medidas de protección, entre las cuales está efectivamente el deber de procurar los mecanismos correctores. Ojo, no solo gafas, puede ser cualquier otro mecanismo como lentillas, que venga a paliar la disminución de agudeza del trabajador o cualquier tipo de patología que tenga en su sistema visual", explicaba con todo lujo de detalles", explicaba en un momento que puedes volver a escuchar aquí.