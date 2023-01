La guerra entre dos vecinos de Torrejón de Ardoz por un aparcamiento que se ha hecho viral: "Me da la gana..."

No es nada fácil, desde luego, muchas veces eso de vivir en una comunidad de vecinos. No en vano muchas series hacían mofa de ello, como Aquí No Hay Quien Viva, que hablaba de los problemas que podían surgir en un vecindario, problemas que, muchas veces, superan a la propia ficción. Y si no que se lo digan a la cuenta de Twitter @LíosdeVecinos, que suele ir recopilando las disputas que ve en distintas urbanizaciones que se convierten, tantas veces, en luchas encarnizadas.

Como esta que ha pasado en Torrejón de Ardoz, donde dos vecinos no piensan en enterrar el hacha de guerra. Un enfrentamiento que tiene su origen en un coche y por un aparcamiento. Y es que uno de ellos suele dejar el coche en una plaza algo molesta y, por eso, uno de sus vecinos decidió escribir una nota que se ha hecho de lo más viral.

"Siempre que limpian la calle está tu coche taponando la calle. A ver si un día te lo espachurran y no lo dejas más ahí" le escribría este vecino. Eso sí, con unas cuantas faltas de ortografía.

Algo que al dueño del coche no le sentó nada bien. Por eso mismo, quiso hacer otra nota que se ha hecho igual de viral. "Al vecino/a que deja notitas en los buzones: Mientras no haya un 'prohibido aparcar' dejo el coche donde me da la gana. Gracias por tu interés anónimo. Por cierto, aprende a escribir" escribía el vecino.

Una nota que se ha terminado por hacer viral y que ha provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales apoyando a ambos bandos por igual.

"Vecino con vocación de policía"

No todo el mundo hace gala de su civismo en todo momento. Es un motivo para que la convivencia se pueda estropear. En esta comunidad, a pesar del espíritu navideño que siempre ayuda a que se haga más llevadera cualquier polémica, va a ser difícil recuperar un statu quo de paz después de que uno de los vecinos dejara un sofá en mitad de una de las zonas comunes del exterior de las instalaciones. Esto ha provocado un enfrentamiento directo no solo entre dos vecinos, ya que parece que por el cartel hay varios involucrados.

"Muebles y enseres no los recoge el servicio de basuras. Hay que llamar al Ayuntamiento. Los recogen gratis", recriminaba un vecino al responsable de que el sofá estuviera en medio de todo. No se hizo esperar la respuesta: "Y se llamó. Puedes poner el cartel en el Ayuntamiento". En esta disputa se suma otro vecino que hace un nuevo apunte. "El Ayuntamiento lo recoge en la calle listo, no aquí que es propiedad privada", señala.

Y hasta aquí llegaron las notas escritas con bolígrafo. La siguiente respuesta llegó a ordenador: "Estimado vecino con vocación frustrada de policía. Tengo la llamada con el Servicio de Recogida de Muebles y Enseres del Ayuntamiento de Oviedo grabada. En ella, pregunto expresamente dónde he de dejar los muebles, ya que mi comunidad no está a pie de calle y me contestan que los deje donde tiro la basura a los cubos. Puedes ir a poner el cartel al Ayuntamiento, listo. Feliz Navidad".