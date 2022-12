Una comunidad de vecinos se hace viral por un cartel quejándose de los animales del edificio: "Acto asqueroso"

Las tensiones entre vecinos pueden aumentar por tener mascotas en las comunidades, ya que su presencia puede generar diversas molestias para algunos, como, por ejemplo, la presencia de restos de comida o desechos. Por otro lado, puede afectar a las personas alérgicas porque la presencia de pelos de gato o perro en zonas comunes pueden generar malestar. También suelen provocar problemas los ruidos. Pero lo que sin duda genera más enfrentamientos son los excrementos que pueden provocar.

Los vecindarios se están convirtiendo en el contenido preferido de los usuarios de las redes sociales. No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles en los que se quejan de alguna actividad. Pueden producirse momentos de tensión y discrepancias de todo tipo.

Un vecino se hace viral por el lugar que eligió para quejarse al del piso superior: "Utiliza la basura..." En lugar de hablar sus diferencias cara a cara, este vecino pensó que podía utilizar un elemento de su hogar para dejar el mensaje y que lo recibiera el acusado Redacción DigitalMadrid 03 dic 2022 - 11:00

España es un patio de vecinos. Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edifico nos llevan acompañando desde hace años, con sus respectivas representaciones teatrales y hasta la llegada de este tipo de relaciones al cine o la televisión. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que provocan de otros usuarios en cuentas como @LiosDeVecinos, en la que encontramos al último protagonista.

Lío de Perros



En dos zonas comunes comienza esta historia viral. Ahí se encontró un vecino una nota en la que se quejaban de los excrementos que dejan los perros. "Estimado vecin@, si tu perro se hace caca por las escaleras, ¡recógelas por favor! Un poquito de civismo y educación por el bien de la comunidad", señala la primera de las notas que se están haciendo virales. La persona que escribió el cartel además recalca que "ya van dos días y cuatro cacas", por lo que no parece una actitud casual.





No se queda ahí la cosa. Un nuevo cartel se viene a quejar de lo mismo. "Estimado cerdo/a. No vamos a consentir que tu perro haga sus necesidades en la escalera y quede impune ante semejante acto asqueroso", recalca otro vecino. La persona que escribe la nota se lamenta porque cree que no es solo su sentir, sino que habla "en nombre de todos los vecinos". El lío está armado en la comunidad con esta situación que se ha creado en estos días tan festivos, pero que no por ello algunos sacan a relucir su civismo.