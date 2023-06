El grave problema que provoca la grasa que se acumula en tus músculos: riesgo de muerte alto

La grasa es un tejido corporal esencial en el ser humano. Realiza sobre todo la función de almacenamiento de energía, de triglicéridos, que es lo que almacena fundamentalmente. Además, tiene una importante misión de aislamiento térmico, así como tiene una función de producción de hormonas. Nuestro cuerpo está diseñado para que después de comer, guardemos esos ácidos grasos que ingerimos, que luego se utilizan en los períodos de ayuno, para permitir el funcionamiento del organismo. El problema es el exceso de este tejido.

Es entonces cuando surgen problemas porque muchas funciones que antes se hacían bien, se hacen disfuncionales. Por ejemplo, en lugar de almacenar lípidos, el tejido suelta más. Llega un momento en el que se satura y ya no puede almacenar más. Entonces estos se acumulan en el hígado, provocando hígado graso en diferentes zonas del cuerpo. En esta ocasión nos centramos en el músculo, ya que las personas sanas, pero con grasa acumulada en este punto, lo que se conoce como miosteatosis, tienen un mayor riesgo de sufrir acontecimientos adversos graves y de fallecer.

Grasa beige: El desconocido aliado contra la obesidad y la demencia Quizás sea la más desconocida de las grasas que acumulamos en nuestro organismo, pero su presencia se ha asociado a múltiples beneficios María Bandera 27 feb 2022 - 01:31

Un estudio del Institut de Recherche Expérimentale et Clinique de la UCLouvain de Bruselas identifica la asociación entre la miosteatosis y el riesgo de mortalidad. A partir de tomografías computarizadas abdominales en adultos asintomáticos que se habían sometido a un cribado rutinario de cáncer colorrectal durante 12 años, se registraron incidencias como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o aneurismas en un período de seguimiento promedio de 8,8 años. Es decir, de los 8.982 adultos estudiados, 507 fallecieron en ese proceso.

Cómo se acumula la grasa en los músculos

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en la población española adulta de 25 a 60 años la prevalencia de la obesidad es del 14,5 %, mientras que el sobrepeso asciende al 38,5 %. De esta forma, sumando ambos valores, uno de cada dos adultos presenta un peso superior a lo recomendable. La preocupación se agrava en la población infantil, ya que la obesidad se sitúa en un 13,9 % y el sobrepeso en un 12,4 % en el rango de edad de 2 a 24 años. Pero de esa grasa muscular de la que hablamos nada tiene que ver con la de los michelines.

Incluso los adultos que parecen estar en plena forma pueden estar en peligro sin saberlo. Los médicos miden la grasa corporal mediante el Índice de Masa Corporal, pero este no proporciona una radiografía completa porque no tiene en cuenta en qué parte del cuerpo se almacena la grasa. Uno puede tener más músculos, el otro tiene más kilos de grasa y no hace demasiado deporte. Para el IMC son exactamente lo mismo, pero no es así. Para evitarlo, hay que combinar el entrenamiento de fuerza y el ejercicio aeróbico; además, la dieta equilibrada y rica en nutrientes puede ayudar a mantener una masa muscular sana.

