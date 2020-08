La gran mentira tras el espectacular pulpo que camina por la playa

El domingo, las redes sociales se plagaban de un vídeo que dejaba a todo el mundo que lo visualizaba sin palabras. En él, aparecía un pulpo gigante caminando por la playa. Solo necesitó unos minutos para alcanzar a millones de personas.

Estos animales salen, por regla general, de las profundidades y se adentran en lugares recónditos. Sin embargo, esto se puede convertir en peligroso para ellos, ya que al ser cefalópodos solo sobreviven durante un tiempo concreto fuera del agua (entre 20 y 30 minutos). Eso sí, con una circunstancia muy concreta: solo si su piel se encuentra muy húmeda.

En otras ocasiones en las que hemos visto a estos cefalópodos en tierra se ha corroborado que no son rápidos en este terreno, siendo especialmente lentos. Por ello, sorprendía a los seguidores la celeridad con la que se movía el pulpo en la arena y la velocidad que era capaz de alcanzar.

Si quisieran dominarían el mundo. pic.twitter.com/rQb7ATt5Zh — Israel Cabrera (@Absolutexe) August 2, 2020

Muchísimas personas manifestaban su sorpresa, miedo e incluso “cariño” por el pulpo que había tomado una playa de la cual no se conocía su ubicación exacta. No obstante… y para decepción de muchos usuarios no es un animal real. Se trata de una perfecta animación 3D. El que ha elaborado el vídeo se llama Alex Z, un artista de efectos especiales que cuenta con sede en Qatar. El vídeo fue publicado en un comienzo en su perfil, donde también iba documentando los primeros pasos de su creación. Además, no es un pulpo común, pues cuenta con 9 brazos en lugar de ocho… algo de lo que se dieron cuenta algunos usuarios.

Esto era lo que escribía el artista en su perfil oficial: “Todavía estoy modelando un cuerpo de pulpo nuevo y real, para poder ubicarlo en diferentes escenarios. Los invertebrados y su movimiento son una gran inspiración para plataformas complejas y siempre me fascinan, especialmente los pulpos, que creo que definitivamente son de origen alienígena”. Y sentenciaba: “Son unas criaturas increíbles”.

Un proyecto personal que le ha llevado al artista dos meses para hacerlo realidad. Y ahora, con la gran repercusión y acogida personal que ha tenido, seguro que le ha merecido la pena.

Esta noticia nos recuerda a otra que se desarrollaba en octubre de 2019 en el fondo del océano. Investigadores del Monterey Bay National Marine Sanctuary, en California, captaban unas imágenes desoladoras de un grupo de pulpos devorando un cadáver cuyos restos yacían en el fondo del océano.

Los expertos creían que el cadáver (valga la redundancia) correspondía a una ballena rocual de unos cinco metros de longitud aproximadamente. Las imágenes sorprendían sobremanera a los investigadores porque la propia naturaleza de los pulpos es ser depredadores, no carroñeros, como se ve en el vídeo. Un ejemplo que da cuenta de hasta qué punto nos pueden sorprender los animales con su forma de actuación, a veces por puro instinto.. y otras, por misterio. Una posición que denota lo inverosímil de la fauna. En nuestro país, es una especie que escasea pues poca gente está dispuesta a pagar su precio en el mercado: entre 11 o 15 euros el kilo.