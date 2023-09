El gran experto mundial del aceite de oliva vaticina el precio que veremos en el supermercado: "Sucederá"

Juan Villar es uno de los mayores expertos en aceite de oliva del mundo. Hace escasos días, el experto concedió una entrevista a 'Equipo de Investigación' en la que explicó que la sequía está afectando a todos los países. No obstante, indicó que "si España estornuda se resfría el sector de elaboración de aceite de oliva mundial".

El experto también ha vaticinado la cifra que, previsiblemente, llegará alcanzar este producto tan cotizado. "Sucederá que habrá una serie de personas que no podrán permitirse la adquisicón del aceite de oliva y por tanto dejarán de consumirlo o lo consumirán en menor medida", afirmó.

Inmediatamente después, aseguró que no le extrañaría que "ciertos aceites llegasen a estar casi en los doce euros".





Según las estimaciones, el stock del aceite de oliva en nuestro país es de 390.000 toneladas, aunque prevé que "realmente llegaremos a tener lo que se denomina un stock técnico cero". Y, ¿por qué motivo? "Porque aunque la campaña empiece en septiembre, nadie produce aceite de oliva hasta finales de octubre".

Hace unos días, analizamos en 'La Tarde' este asunto con el director de Agropopular, César Lumbreras. Explicó que el precio del aceite de oliva virgen extra se ha encarecido en agosto un 52% más que en el de 2022 y achacaba el motivo a los períodos de sequía y calor que hemos pasado, "eso hizo que la producción de esta campaña, que empezó en octubre del año pasado y que terminó en enero y febrero de este año, bajase a la mitad, de 1.400.000 toneladas a en torno a 650.000. Y este año, con la sequía y ola de calor, se llevó por delante la flor del olivo y entonces, no hay aceituna".





También habló sobre el motivo por el que el aceite está más caro en España que en Portugal. "La cantidad de aceite que se vende allí es menor que aquí y debe llevar comprado en origen desde hace más tiempo que el que se está vendiendo en España, por tanto, lo pueden vender más bajo porque lo compraron a precios más bajos". Lumbreras afirmaba también que no pierde calidad con el tiempo, "si está bien conservado, lo importante es que no le dé la luz y sobre todo el sol".

¿Por qué cuesta tan caro el aceite de oliva si lo producimos en España?

Según expertos consultados en 'Mediodía COPE', se debe a varias razones. La principal hay que encontrarla en que el consumo de los españoles es mucho más elevado que en otros países europeos. Eso hace que los stocks en los establecimientos se reemplacen más a menudo. Y como el precio ha ido subiendo, también lo ha hecho el precio en los lineales.

Jesús Fernández, propietario de una almazara en La Rioja, confirmó a Mediodía COPE que "la cosecha que se avecina va a ser caótica. En octubre comienza campaña nueva y nos van a faltar 200.000 toneladas a nivel nacional, entonces con esa cosecha menor y esas toneladas menos,pues hay una locura de precios".

Unos precios que hacían escalar al aceite de oliva en agosto hasta un 9 % más que en el mes de julio. Una barbaridad. Y siguen subiendo, simplemente, porque no hay oferta como señala Ignacio Fernández de Mesa, presidente de ASAJA Córdoba a Mediodía COPE, "la demanda ha flojeado por el tema económico y porque no hay oferta en el mercado, No hay aceite que ofrecer".

Vuelve a escuchar aquí la sección en la que analizamos esta problemática.

Audio





Pilar García Muñiz testeó, en 'Mediodía COPE', el precio de las frutas y las hortalizas

Las frutas y las hortalizas son dos productos imprescindibles que también están sufriendo la subida de los precios, como sucede con el aceite de oliva. En el último año vieron incrementados sus precios un 2,9 % y un 11 %, respectivamente, los precios de frutas y verduras. Sin irnos muy lejos en el tiempo, a cómo estaban la sandía y el melón el año pasado, eran productos de lujo ya que llegaron a costar hasta 12 y 13 euros, precios que no todo el mundo se podía permitir. Vuelve a ver aquí a García Muñiz charlar con un frutero madrileño, dándote todas las claves sobre esta cuestión.

Vídeo