Las tormentas han llegado a gran parte del país y ya han comenzado a causar graves estragos en algunas localidades. No solo eso, también ha empezado a complicar la circulación, tanto si hablamos como de transporte público o como de las carreteras. Una serie de complicaciones que coinciden, además, con la operación retorno de las vacaciones. De hecho, hoy había previstos millones de desplazamientos.

Tanto ese así, que este domingo, poco después de mediodía, la Comunidad de Madrid ha activado la situación 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAM) por la previsión de fuertes tormentas y lluvias que ya están causando estragos en la región.

Así las cosas, todos los ciudadanos de la comunidad han recibido un mensaje en sus teléfonos móviles, alertándolos de este fenómeno y ofreciendo algunas indicaciones de cómo actuar. Entre ellas, la importancia de permanecer en casa, estando atentos a las actualizaciones informativas y, además, pidiendo evitar coger el coche. Ahora bien, ¿qué ocurre si has tenido que tomar el vehículo irremediablemente? Te damos algunos consejos y precauciones para que tengas una vuelta en coche segura.





El gesto que debes hacer inmediatamente si tu coche queda atrapado por la DANA

Antes de comenzar el trayecto, has de recordar que lo principal en estos casos es llegar bien. No tengas prisa y ten en cuenta que el viaje puede cambiar, así como los tiempos y las horas de llegada. No tengas prisa por llegar a tu destino antes de lo previsto. No olvides revisar bien tu coche, que esté en buenas condiciones, desde los frenos y neumáticos hasta las luces y los limpiaparabrisas.

También antes de iniciar tu camino, intenta revistar atentamente las previsiones meteorológicas e intenta mantenerte informado de la evolución. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer durante el camino si me veo sorprendido por una grave tormenta?

Lo primero de todo es tener precaución. Mantén la distancia de seguridad con el vehículo delantero para aumentar el tiempo de reacción. También deberás moderar la velocidad para evitar situaciones de peligro.

Precaución en desplazamientos por carretera, varias Comunidades en alerta roja por fuertes lluvias.

Consulta previsiones en @AEMET_Esp y @DGTespic.twitter.com/XaDJQtF6gf — Guardia Civil (@guardiacivil) September 3, 2023





En la medida de lo posible, evita las zonas inundadas o aquellas que pueden ser propensas a verse sorprendidas por una gran acumulación de agua. Si has llegado a tu destino o te ves obligado a detener el coche por la situación climatológica adversa, intenta aparcar en un lugar seguro, evitando así zonas que pueden inundarse o con árboles o vegetación cerca.

En último lugar, y posiblemente una de las más importantes es evitar cambios bruscos de dirección. Toda aquella maniobra que vayas a realizar, trata de hacerlo de forma suave y sujetando bien el volante, de esta forma evitarás el riesgo de deslizamientos o derrapes.

Madrid pide a los ciudadanos que no salgan de sus casas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios y no salgan de sus casas "salvo que sea estrictamente necesario", especialmente por la tarde, ante la alerta roja en toda la región por lluvias que podrían ser torrenciales, y dejar hasta 120 litros por metro cuadrado este domingo.