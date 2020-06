La genética determina la predisposición a sufrir el Covid con más virulencia

La genética es clave para determinar la predisposición de los pacientes infectados con el coronavirus SARS-CoV-2 a desarrollar las formas más graves de la Covid-19, acompañadas de insuficiencia respiratoria grave y que requieren terapias de soporte respiratorio avanzado, según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine (NEJM) y en el que han participado investigadores del Servicio de Neumología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, todos miembros de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Los factores genéticos que explican la gravedad de la COVID-19 se localizan en los cromosomas 3 y 9

LA GENÉTICA ES CLAVE

Un análisis de asociación de genoma completo ha ayudado a identificar las variantes genéticas que se asocian a manifestaciones de mayor gravedad de la COVID-19 y ha concluido que estas se encuentran en los cromosomas 3 y 9, según este estudio.

Se ha realizado un análisis de asociación de genoma completo (GWAS, por sus siglas en inglés) a 1980 pacientes con COVID-19 grave, con insuficiencia respiratoria, lo que ha permitido encontrar las variaciones genéticas que explican el desarrollo de las formas más graves de la COVID-19.

El estudio concluye que la predisposición genética a padecer formas más graves de la Covid se localiza en los cromosomas 3 y 9. "En el cromosoma 3 se localizan genes que codifican algunas proteínas implicadas en la adhesión del coronavirus a las células del epitelio alveolar, mientras que el cromosoma 9 está localizado el gen que determina el grupo sanguíneo del sistema ABO. Al respecto, los investigadores han observado que existe una asociación significativa entre grupo sanguíneo A y un peor pronóstico de la COVID-19; mientras que en los pacientes del grupo 0 el riesgo está disminuido”, según ha explicado el doctor David Jiménez, cofirmante del artículo, del Servicio de Neumología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y miembro de SEPAR.

ABRE LA VÍA A NUEVOS FÁRMACOS

“El mensaje más importante que se desprende de este estudio es que la genética condiciona, al menos parcialmente, la gravedad de la COVID-19, lo que permite abrir vías de investigación para el desarrollo de nuevos fármacos específicos para el tratamiento de los pacientes”, señala el doctor Jiménez. “Estos hallazgos pueden ser cruciales para iniciar el desarrollo de moléculas o nuevos fármacos que puedan impedir la adhesión del coronavirus a la célula a través de esta proteína”, explica el experto.

“La ACE2 podría ser una primera diana terapéutica -antes no se conocía ninguna- frente al virus. Hasta ahora se han estado utilizando antivirales ya empleados para otros virus de la familia de los coronavirus para combatir la COVID-19, pero no conocíamos ninguna diana específica sobre la que poder investigar para desarrollar fármacos específicos, eficaces y seguros contra SARS-CoV-2”, precisa el doctor.

Aunque la investigación no tiene implicaciones inmediatas en la forma de tratamiento de los pacientes en la práctica clínica, podría ayudar a identificar precozmente a aquellos con más probabilidad de requerir terapias de soporte respiratorio avanzado y con necesidad de cuidados intermedios respiratorios o cuidados intensivos.