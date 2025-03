Gana casi 100 millones de euros en la Lotería de Texas y, días después, se lo quitan alegando algo que no es ilegal: puede pasar en España

En el mundo de los juegos de azar, ganar un premio millonario es el sueño de muchos. Sin embargo, lo que debería ser una celebración se ha convertido en una polémica en Texas, Estados Unidos, donde un afortunado ganador se ha visto envuelto en una controversia sin precedentes.

Tras acertar los números ganadores del Texas Lotto y llevarse un premio de 95 millones de dólares (casi 100 millones de euros), la administración ha decidido no pagarle el dinero. ¿La razón? Compró demasiados billetes, lo que ha llevado a las autoridades a cuestionar la equidad del sistema.

La Lotería de Texas es una de las más importantes del país

El método que llevó a la victoria: 25 millones de billetes comprados

El ganador, cuya identidad aún se desconoce, no confió únicamente en la suerte. Según Ryan Mindell, director de la Comisión de Lotería de Texas, el hombre utilizó una estrategia basada en la probabilidad y una inversión millonaria. Con la colaboración de cuatro minoristas, compró 25 millones de billetes, cada uno con una combinación única de números. Este método le dio un 97% de probabilidades de ganar, ya que el Texas Lotto requiere adivinar seis números entre 1 y 54.

Aunque la compra masiva de billetes no está prohibida por ley, la administración ha considerado que esta práctica "daña la percepción de equidad del juego". "No existe ninguna norma que impida comprar tantos billetes, pero esto no es lo que se espera de un sistema de lotería justo", explicó Mindell.

La acusación ha protagonizado portadas de periódicos

La polémica no ha pasado desapercibida. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ordenado a los Rangers de Texas, una fuerza de élite del estado, que investiguen el caso. "Los tejanos deben poder confiar en el sistema de lotería de nuestro estado y saber que se lleva a cabo con integridad y legalidad", declaró Abbott.

La investigación no solo se centra en este premio de 95 millones de dólares, sino también en otro caso reciente en Austin, donde un billete ganador de 83,5 millones de dólares fue comprado a través de una aplicación de mensajería llamada JackPocket. Estas aplicaciones permiten a los usuarios comprar billetes de lotería de forma remota, lo que ha generado dudas sobre la transparencia del sistema.

los cambios de la lotería por la polémica

En respuesta a estas controversias, la Lotería de Texas ha anunciado cambios significativos en sus políticas. Entre ellos, la prohibición de los servicios de mensajería, que permiten a los usuarios comprar billetes a través de aplicaciones o sitios web de terceros. "Los días de comprar billetes de lotería a través de aplicaciones podrían estar llegando a su fin", afirmó un portavoz de la Lotería de Texas.

En 2023, el 9% de las ganancias de la lotería del estado, equivalentes a 173 millones de dólares, se obtuvieron a través de estos servicios. Sin embargo, las autoridades consideran que este sistema puede ser utilizado para manipular los resultados y socavar la confianza de los ciudadanos en el juego.

Los mensajeros de lotería son servicios que compran billetes en nombre de los jugadores, a menudo a través de aplicaciones móviles. Aunque son legales en Texas, su uso ha sido criticado por permitir compras masivas de billetes, como en el caso del premio de 95 millones de dólares.

"LA LOTERÍA NO SE CREÓ PARA ESTO"

El vicegobernador Dan Patrick ha sido uno de los más críticos con este sistema. "Cuando se creó la lotería de Texas en 1991, no se pretendía que se utilizara de esta manera", declaró Patrick. "Esto no es justo para los jugadores que confían en la suerte y no en estrategias millonarias".

Europa Press Este caso podría, técnicamente, ocurrir en España con La Primitiva

Mientras tanto, el ganador de los 95 millones de dólares sigue esperando recibir su premio. Aunque no ha infringido ninguna ley, la decisión de la administración de no pagarle ha generado un intenso debate sobre la equidad y la transparencia en los juegos de azar. En España, el juego más similar sería La Primitiva, y ya hemos tenido algunos casos. Por ejemplo, un vendedor fue investigado en La Coruña en 2019 por presunta estafa y apropiación indebida.

Este caso ha puesto en evidencia las grietas del sistema de lotería y ha llevado a las autoridades a replantearse sus normas. Mientras tanto, los ciudadanos de Texas se preguntan si podrán seguir confiando en un sistema que, en teoría, debería ser justo para todos. Quién sabe si algo así pasase en España.