Un farmacéutico madrileño ayuda a un cliente a adelgazar y descubre por qué no perdía peso: "500 calorías"

Si quieres adelgazar e ir adquiriendo un estilo de vida saludable, lo que se aconseja primero es comer adecuadamente y hacer ejercicio. Es más. Si sigues estas dos cosas, lo normal es que al tiempo comiences a notar resultados. Te recomendamos, de este modo, que hagas menús con verduras o frutas variadas de diferentes colores, como la naranja, verde, rojo, morado. Estos platos son más sanos y satisfactorios a todos los niveles, pues no solo entran mejor por los ojos, produciendo un impacto emocional, psicológico y energético mayor, sino que están cargados de vitaminas, nutrientes y antioxidantes.

Por desgracia, al cliente de un farmacéutico que publica múltiples anécdotas en TikTok no le sucedía. Es decir, hacía ejercicio y comía bien... pero no conseguía adelgazar. Así lo contaba: "Estaba haciendo algo de ejercicio, había reducido mucho los dulces, había dejado de tomar refrescos y también patatas fritas". Pero encontraron el problema.





¿Y sabes qué fue? Pues que no adelgazaba por el café que tomaba a diario. No era un café con leche normal, sino que eran cuatro tazas de café al día de "caramel macchiato grandes con triple de chocolate".

Según explica este experto, el café de este tipo, que contiene caramelo, vapor, vainilla y chocolate, "puede tener 500 calorías, las mismas que dos huevos fritos, un plato de fruta y tres rebanadas de pan. Imagínate si al día te tomas cuatro".

Los usuarios de TikTok comentaban esta publicación con frases de todo tipo: "No es lo mismo un café, solo que un saco de azúcar macchiato", "eso poco tiene de café", "¡Eso no es reducir los dulces! Con el nombre de caramel y triple chocolate...¡no hay que ser muy brillante", o "a mí me pasa lo mismo, pero yo solo tomo descafeinado con avena o soja".

Así se hizo viral otro farmacéutico por lo que enseñó de una receta médica

Desde otra red social, X, anteriormente Twitter, otro farmacéutico, se hizo viral. En este caso, recogía una receta médica para intentar descifrar lo que ponía.





"Venga, que os veo aburridos...¿qué leches pone ahí?", podía leerse en el mensaje que incluyó.

Al poco tiempo, escribía otro mensaje: "Pone Micardis 40. Ya podéis dormir tranquilos".

"Lo que ves tú / Lo que ve el farmacéutico", decía, explicando esa "traducción". Pero esta vez no se convirtió en la única que este usuario retó a sus seguidores.

"Venga mis chavales, qué pone aquí", podía leerse dentro de la foto en la que aparecía esta receta. Una imagen que circuló como la pólvora a través de redes sociales, haciéndose viral porque eran pocos los que podían descifrar lo que había escrito el médico sobre el papel.

“Ya me han chivado qué es, cuando llegue a 100 likes lo subo”, escribía desde la cuenta de X llevada por un farmacéutico llamado Guille Martín, que suele compartir este tipo de fotos que acaban siendo muy comentadas de manera inevitable al crear debate entre los usuarios.

“Yo con esta no he podido, lo confieso. Pero ánimo con ella”, han añadido. Aunque muchos otros han acabado dándole la respuesta, dejando claro que eso lo lee hasta un niño y que claramente pone “Ezetrol 10 mg y 28 comprimidos”, que es la respuesta correcta y que varios usuarios han acabado adivinando.

"¿Por qué escribe con pluma, si no sabe ni escribir con lápiz? En lugar de otras cosicas, los visitadores deberían regalar cuadernillos Rubio", comentaba una usuaria sobre el mensaje anteriormente citado. Aunque bien es cierto que muchos otros pensaban que ponía omeprazol, enantyum, además de respuestas de lo más ingeniosas como: “Yo leo "Epi" y "Kant", y luego 28. El paciente tiene que ver 28 capítulos de Barrio Sésamo o leer 28 libros de Filosofía”.