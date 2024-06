Un farmacéutico desvela el error que cometes al ducharte con agua fría cuando hace calor: "A los diez minutos"

El verano es la peor época para conciliar el sueño. Con el calor, la sequedad, la ausencia de aire por las calles... acabamos recurriendo a estar en remojo en las piscinas, o aquellos que viven en la ciudad, en las duchas de agua fría. Y es que España se prepara ya para las altas temperaturas. En muchos puntos de nuestro país ya se ha notado un ascenso en los termómetros y a ciertas horas del día, ya se nota que el calor comienza a causar ciertos estragos. Y esto solo durante el día, pero es que en algunas ciudades, por las noches, también comienza a hacerse difícil dormir.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha anunciado que el mes de mayo dirá adiós con temperaturas por encima de los 30 grados en varias zonas del país, que podrán alcanzar incluso los 36 o 38 en puntos del Guadalquivir. Temperaturas propias, más bien, del mes de verano. Algo que no se notará tanto en la zona norte peninsular.

Algo que no ocurrirá con las temperaturas mínimas, que según la AEMET "no serán tan anómalamente elevadas para la época", aunque sí aparecerán "noches tropicales" en zonas de centro, sur, área mediterránea y Canarias. En estos puntos no se bajará de los 20 grados. Por lo tanto, todos aquellos que vivan en estos puntos y quienes sean más calurosas, sí notarán estas altas temperaturas.









Un farmacéutico desvela el error que cometes al ducharte con agua fría cuando hace calor

Lo más seguro es que durante las noches, si eres de esas personas que desde ya comienza a notar el calor, hayas pensado en darte una ducha fría para paliar los efectos, reducir la temperatura corporal y, por lo tanto, dormir mejor. Algo que, contra todo pronóstico, es un error. Así lo ha asegurado este farmacéutico a través de las redes sociales.

Se hace llamar 'Farmacéutico Fernández', en TikTok bajo el usuario @farmaceuticofernandez y es precisamente un farmacéutico que utiliza las redes sociales para divulgar sobre medicina y fármacos. Lo hace de forma saludable y divertida, y ayuda a sus millones de seguidores entre Instagram y TikTok a entender ciertas cosas sobre su salud y cuidarse de forma responsable. En esta ocasión, asegura que con la llegada del calor agobiante "mucha gente piensa: "Ah, una ducha fresquita es lo más refrescante", pero la verdad es que una ducha templada refresca más".

¿Por qué? El farmacéutico admite que "el agua fría en el momento baja la temperatura corporal y qué gustito da". No obstante, este simple gesto también "activa los mecanismos de producción de calor, así que a los 10 minutos sofocón".





¿A qué temperatura debo poner el agua de la ducha para dormir bien?

Un estudio de la Universidad de Texas comprobó que ducharse una o dos horas antes de acostarse entre 40 y 42 grados mejora significativamente el sueño.

Los investigadores de Universidad de Texas, junto con el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas (UT) y la Universidad del Sur de California, revisaron 5.322 estudios para ver los efectos del calentamiento corporal pasivo a base de agua en lo relacionado con el sueño corporal y una disminución de la temperatura corporal.





Tras revisar los estudios han descubierto varias cosas: que ducharte 90 minutos antes de acostarse es el momento idóneo para regular la temperatura y dormirte antes, y que darte la ducha una temperatura superior a 40º aumenta la posibilidad de que te duermas rápido y de que, además, mejores tu calidad de sueño.