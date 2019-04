Famosas y al natural: las artistas se muestran sin maquillaje como nunca las has visto

Hace poco descubríamos el movimiento #NoMakeUp (sin maquillaje), algo que se puso de moda durante un tiempo entre las famosas. Hoy día, son muchas las artistas que publican su rostro más natural sin necesidad de recurrir a ninguna tendencia.

Ninguna se ha atrevido a llevarlo frente a las cámaras de cine y televisión, aunque alguna no descarta la idea.

Lo más osada hasta el momento en un evento mundial ha sido la cantante estadounidense Alicia Keys, que se atrevió a posar a cara lavada en la multitudinaria alfombra roja de la edición 2016 de los MTV Music Awards, lo que causó revuelo en el mundo del entretenimiento en el que la imagen es tan importante.

“Si yo tuviera la cara de Alicia Keys lo haría todo el tiempo”, dijo con humor la actriz mexicana Angélica Vale, quien en una serie aparece con un maquillaje neutro que ante las cámaras prácticamente desaparece.

La tendencia de la cara lavada comenzó en las redes sociales con las etiquetas #NoMakeUp y #IWokeUpLikeThis (Me levanté así), pero fue durante el verano de 2016 cuando Keys apareció sin una gota de maquillaje en el evento de clausura de la Champions League.

"Cada vez que salía de casa y no me había maquillado estaba preocupada por si alguien me pedía una foto, por si la compartía en Internet. Era muy insegura", dijo Keys al preguntarle por esta tendencia.

Algunas famosas como Cristina Pedroche o Sara Carbonero ya se han apuntado en más de una ocasión.

¿Trucos para conseguir una cara “perfecta”? Una buena hidratación y reparación de la piel es el responsable de un rostro luminoso, perfecto y sin arrugas. Además, esto unido a una buena alimentación e hidratación.

Aquí puedes ver algunas famosas que se han dejado ver por redes sociales sin maquillaje:

Sara Carbonero





Jennifer López





Cristina Pedroche





Pilar Rubio





Eva Longoria





Ariadne Artiles





Amaia Salamanca





Salma Hayek





Sarah Michelle Gellar





Kesha





Dua Lipa





Demi Lovato





Lady Gaga





Kate Beckinsale





Selena Gomez





Thalía