Un experto en seguridad revela por qué no deberías hacer esto con la puerta de casa antes de dormir: "Contraproducente"

Ya tengas una puerta antigua o una moderna de un palmo de grosor, ya vivas en un piso en el centro o en un chalet, muchos son los que guardan cierto temor a que entren a robarles en casa en mitad de la noche, mientras siguen durmiendo dentro. Pero lo cierto es que, según datos del Ministerio del Interior sobre el Balance de Criminalidad de los últimos años, vemos que hace sólo 2 años las cifras de robos con violencia en domicilios eran de 86.308 registrados en total, una media de 230 al día.

Es por eso que intentamos guardar ciertos hábitos en nuestro día a día para evitar este tipo de situaciones tan escalofriantes como asegurarnos de que está todo cerrado, colocar rejas en los balcones, buscar pisos más altos... Pero esos, aunque pueden ser habituales, no es la mayoría. No obstante, sí que hay uno en concreto que los españoles suelen realizar cada noche momentos antes de irse al dormir y que, ahora, un experto en cerrajería y en seguridad se encarga de desmontar e, incluso, de avisar de que puede ser “contraproducente”.

Canva Escenificación de un robo en un domicilio

El gesto con la puerta antes de dormir

Se trata de cerciorarse de que, además de que tengamos la puerta de casa cerrada, las llaves sigan puestas por dentro. El motivo es la creencia popular extendida de que es más difícil forzar una cerradura si las llaves bloquean el bombín, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que es desde inútil hasta “contraproducente”, como explica Samuel Prieto, experto en seguridad, cerrajería y trabajador de la empresa Netpol.

Lo aclara en un vídeo de TikTok que ya se ha hecho viral (más de medio millón de reproducciones) en el que le preguntaban “qué pasa si dejo la llave echada y me voy a dormir porque así siento que estoy más segura”.

“No aporta más seguridad, de hecho puede ser contraproducente”, aclara Prieto. De hecho, recuerda que en la mayor parte de los países de Europa eso está prohibido. “Que el bombín de embrague simple, si yo dejo la llave puesta por dentro y girada y no puede abrir desde fuera, no está permitido”, explica en el vídeo el cerrajero profesional.

“De hecho, en la última norma de fabricación de bombines se hablaba de que también iban a prohibirlo”, añade. Pero es que las propias aseguradores avisan de qué tendrían que hacer los servicios de emergencias si quisieran entrar a socorrer a alguien que se ha dejado las llaves puestas. Desde Verti explican que las opciones son, desde el método 'bumping' hasta el del plástico resistente y el método ganzúa.

Llaves colgando de una cerradura

La cerradura que recomienda la Policía Nacional

Ante métodos tan sofisticados y difíciles de detectar, la Policía Nacional hace algunas recomendaciones. Algo que podría hacernos sospechar de que han entrado en casa es que, al abrir, la llave no gire todas las veces que suele hacerlo cuando cerramos la puerta. Otra recomendación supone una pequeña inversión que merece la pena “con una simple cerradura antibumping ya evitamos hasta el 90 por ciento de las entradas, ya no solo en este tipo de casos”. El inspector Ruiz señala que este tipo de cerraduras pueden adquirirse por unos 80 o 100 euros.