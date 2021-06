La cerradura infalible que recomienda la Policía Nacional para evitar que entren ladrones en casa

Los ladrones usan cada vez técnicas más sofisticadas para entrar a robar en las viviendas. El último método que hemos conocido es el llamado 'fantasma”. No se fuerzan ni cerraduras ni ventanas, y su efectividad y discreción es tal que a veces las víctimas tardan días, incluso semanas, en darse cuenta de que han sufrido un robo en casa.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de origen búlgaro que usaban este método y a los que se le atribuyen hasta media docena de robos en Málaga. Para entrar en los domicilios, los ladrones usaban unas llaves que ellos mismos fabricaban en una nave situada en la capital de la Costa del Sol. El inspector Antonio Ruiz es jefe de Grupo de Robos de la Policía Nacional en Málaga y destaca la precisión y discreción con la que actuaban: “Entran a los domicilios usando una técnica ya conocida como es el 'impresioning'. No deja ninguna marca y por lo tanto no se detecta que ha habido un robo. Si a ello se añade que no mueven nada en absoluto, dejan los domicilios igual que se los encuentran, la gente tiene muchísima dificultad para detectar el robo”.

EVITAR DENUNCIAS

Con este método consiguen que las primeras sospechas recaigan en personas de confianza de las víctimas. Algo que provocaba que no se denunciara o se tardara mucho en hacerlo. En algunas ocasiones dejaban parte del botín para evitar que las víctimas no detectaran el robo. El nivel de refinamiento de los ladrones era tal, que la policía confiesa que ha sido un caso muy complicado “a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo. En algunos casos teníamos que llamar y pedirles a los dueños que revisaran todo lo que tienen porque decían que no había robo. Pero no nosotros sí sabíamos que había robo. Era un sistema casi infalible”, señala el inspector Ruiz en COPE.

DETENCIONES

La investigación estaba en marcha. En pleno desarrollo, el trabajo de los agentes se vio acompañado por un pequeño golpe de suerte que resultó definitivo para detectar y detener a los ladrones “una víctima tenía un detector y grabó a varios de ellos. Entonces ya centramos la investigación en esas personas y confirmamos que eran ellos. Mucho trabajo y mucha investigación, pero con un golpe de suerte, como hace falta siempre en estas investigaciones”, confiesa el inspector.

"IMPRESIONING"

Inicialmente, para franquear las puertas de acceso sin dejar marca en las mismas usaban el 'impresioning', es decir, introducían en la cerradura una llave preparada con antelaciónde modo específico a la que adaptaban unas finas láminas de aluminio.

Así, con unos precisos movimientos de izquierda a derecha y con la debida precisión, se producían unas hendiduras debido a la presión que ejercen los bulones del interior de la cerradura, adquiriendo el aluminio la forma exacta de la llave original.

EVITAR ROBOS

Ante métodos tan sofisticados y difíciles de detectar, la Policía Nacional hace algunas recomendaciones. Algo que podría hacernos sospechar de que han entrado en casa es que, al abrir, la llave no gire todas las veces que suele hacerlo cuando cerramos la puerta. Otra recomendación supone una pequeña inversión que merece la pena “con una simple cerradura antibumping ya evitamos hasta el 90 por ciento de las entradas, ya no solo en este tipo de casos”. El inspector Ruiz señala que este tipo de cerraduras pueden adquirirse por unos 80 o 100 euros.

