Un estudio revela que estar más de 8 horas sentada triplica el riesgo de muerte cardiovascular en las mujeres

Un estudio publicado en la revista científica de la Sociedad española de Cardiología, ha demostrado que los hábitos que adoptamos a lo largo de nuestra vida tiene una estrecha vinculación con la mortalidad cardiovascular. Dicho estudio ha llegado a la conclusión que para las mujeres, estar sentadas la mayor parte del tiempo de su jornada triplica el riesgo de muertecardiovascular en las mujeres mayores de 50 años comparado con las que realizan actividades físicas como caminar.





El estudio analizó a 5.953 mujeres de toda España, sus edades iban desde los 50 hasta los 103 años. El 42 por ciento tenía hipertensiónarterial, el 34 por ciento hipercolesterolemia y el 14 por ciento diabetes. Se realizó un seguimiento de la mortalidad de este grupo desde 2011 hasta 2017, en el cual fallecieron el 4 por ciento de las mujeres por causas cardiovasculares.

La edad es la clave

En cuanto a las variables socio demográficas, la edad es la única que presenta diferencias en el riesgo de muerte. Resulta que por cada año que se cumple, el riesgo de muerte por una causa cardiovascular aumenta un 14 por ciento.





"La edad es una constante que se asocia con esta mortalidad, y ahí tenemos poco margen de maniobra. Pero lo que sí depende de cada uno es subir la actividad física diaria", ha explicado el cardiólogo y uno de los autores del estudio, Vicente Bertomeu-González. También entiende que hay personas que, por el tema de la edad, no pueden subir cuatro pisos por las escaleras, por lo que como alternativa, ofrece que suban tres pisos en el ascensor y el piso restante por las escaleras.

¿Qué podemos hacer?

Bertomeu-González, explica que "No es suficiente con ir dos o tres veces por semana al gimnasio si luego en nuestra actividad diaria, por nuestra profesión por ejemplo, nos pasamos 8 o 10 horas sentados". "Hay que incorporar la actividad física a nuestro día a día", ha añadido. Actos tan simples como ir caminando en vez de usar el coche para ir al trabajo, o subir por las escaleras y no usar el ascensor son algunas formas de mantener nuestro cuerpo activo. "No estamos diseñados para estar 10 horas sentados y otras 8 durmiendo", ha comentado.