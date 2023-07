Un estudio español revela qué pescado podría ayudar a curar muchas enfermedades: atento a cómo cocinarlo

Seguro que alguna vez has escuchado eso de que, si vas a Japón, tengas mucho cuidado con ciertos platos que cocinan ahí. Entre ellos, mucho cuidado con probar el pez globo porque, aunque en los restaurantes suelen cocinarlos bien y no hay ningún problema, podrían resultar venenosos y causar la muerte de quien lo come.

Esto es algo que pasa porque el pez globo fabrica una toxina especialmente mortal, conocida como tetrodotoxina, capaz de matarte probando solo unos miligramos. Por esa razón, gran parte de los restaurantes japoneses en donde se hace este pescado, está acreditado con una licencia especial para poder cocinarlo, evitando que emane esta sustancia venenosa que podría causar también intoxicaciones muy diversas.

Y aunque esta tetrodotoxina es especialmente venenosa y puede causarnos mucho prejuicio si se consume, son muchos los estudios e investigaciones que se están llevando a cabo que arrojan un poco más de luz sobre ella y que aseguran que podría tener también algún componente beneficioso si se trata de ciertas maneras.

Y es que en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada han investigado el uso de la tetrodotoxina con fines médicos y terapéuticos, pues creen que puede servir de analgésico para paliar un dolor neuropático, es decir, aquel que afecta al sistema nervioso. Eso significa, que serviría también para tratar el dolor que produce el cáncer que se trata con quimioterapia.

De momento, está teniendo resultados muy prometedores y, aunque es pronto para saberlo, puede que esta sustancia que tengan los peces globo facilite la vida de los pacientes con cáncer.

El doctor Esteban Pérez Almeida, médico de COPE, avisaba en La Linterna del proceso quirúrgico que, entre otros factores, podría estar detrás del aumento de casos de cáncer de colon en jóvenes de menos de 30 años recientemente. Y es que, según publica la revista Science a través de un artículo, este tipo de cáncer está aumentando de forma significativa en los jóvenes, algo que tan solo unos años era impensable.

“Lo primero que me gustaría resaltar es que el cáncer de Colon es el tercero más frecuente en los países desarrollados y, hasta ahora, siempre hemos dicho que es un cáncer que se suele detectar en mayores de 50 años, con una edad promedio en el momento del diagnostico de 68 años en los hombres y 72 en las mujeres”.

No obstante, como explica el médico a Expósito, últimamente hemos ido notando cómo aumentan los diagnósticos en menores de 50 años y, ahora, “aquello que era una apreciación se ha transformado en una voz de alarma”. “Si bien por un lado está disminuyendo este cáncer en los mayores de 50 años, sin lugar a dudas por la concienciación y el diagnóstico precoz, por otro lado este mismo cáncer está aumentando de forma alarmante en los menores de 50 años”.

