La última estrategia de las marcas para esconder la subida de precios: está en el envase

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha descubierto que algunos fabricantes del mercado han llevado a cabo una estrategia para despistar a los usuarios, que pasa por la subida de los precios a la par que se reduce el tamaño de los envases y, por ende, también el de el contenido de los mismos.

Es decir, reduciendo los envases y las cantidades, los precios de los alimentos podían ajustarse más fácilmente a la situación del mercado. En otras palabras, se baja el precio de los envases para camuflar así las subidas de precios.

Según la OCU, y basándose en un estudio sobre los precios en los supermercados, se han detectado subidas en un 55 por ciento de los productos, pero también advierten de bajadas en el 45 por ciento restante. Algo que, a su juicio, es "engañoso", ya que entre los productos más baratos "encontramos algunos en los que las bajadas son solo aparentes, ya que ocultaban un fenómeno curioso: no baja el precio, sino que bajan los precios".





La estrategia de las marcas para ocultar la subida de precios de los productos

La OCU defiende que no bajan los precios, sino que se reduce la cantidad, todo ello para "camuflar la subida del precio".

Por poner un ejemplo: un producto en concreto baja su precio. Los usuarios lo celebran y lo compran. No obstante, de lo que no se dan cuenta es que se ha reducido la cantidad del mismo. Es decir "pagas menos, pero también recibes menos". Esto quiere decir, que, si observamos todos los factores, el precio en realidad ha subido y no bajado como intentan hacer creer a los consumidores.

Según la asociación de consumidores, esto significa que los productos pasarán de registrar una subida media del 1,1 por ciento, tal y como constaba en el informe de supermercados, a una del 1,8 por ciento real si se tiene en cuenta esta reducción del volumen y las cantidades de productos.





"La evolución media de los precios de 2020 a 2021 ya supone una subida del 0,6 por ciento en nuestra cesta OCU, de modo que la incidencia de esta práctica sobre los precios no es residual y cabe preguntarse por su verdadero alcance", consta en la nota emitida por la OCU.

Hace unos meses, la Organización de Consumidores y Usuarios ya denunció que los formatos de mayor tamaño, los formatos familiares o incluso los de ahora no siempre son tan baratos como los formatos más pequeños. De hecho, llegaron incluso a advertir que este tipo de envases podían llegar a ser incluso más caros. Algo que, como ya dijeron, habían comprobado, alegando que todo aquello que se abona por por los envases de tamaño ahorro podría llegar a ser hasta un 82 por ciento más caro.

Para evitar este problema, la OCU recomienda mirar el precio por unidad de medida, un dato "obligatorio" de cara a que los clientes puedan estar mejor informados.