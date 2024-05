Esto es lo que encuentra un joven en unos apuntes de física de su padre: afecta a su familia décadas después

Las redes sociales nos permiten descubrir anécdotas e historias muy particulares que comparten los usuarios. En TikTok, uno de ellos ha compartido lo que ha podido leer en unos apuntes de Física que se remontan a la época universitaria de su padre.

"Tu padre te deja unos apuntes de Física de cuando estaba en la uni, pero solo te fijas en una cosa", decía en ese vídeo antes de mostrar que, en todas partes, su papá escribía en todas partes el nombre de Belén o Ana Belén.

El vídeo en cuestión acumula más de 700.000 'likes' y este joven no ha dado más explicaciones. Sin embargo, ante el debate que se ha generado en redes, ha tenido que aclarar que esa tal Belén, que escribía efusivamente su padre en los apuntes, es su madre.

Y también se fijaban en más detalles. "Me hace feliz saber eso", "eso era lo que yo quería leer", "esperaba esa respuesta", "más física que química", "la letra de tu papá parece sacada de un libro de caligrafía antigua", "poco se habla de la buena caligrafía", "física, química y belén", "vale, pero por qué nadie habla de que su padre escribe en cursiva" o "yo solo me he podido fijar en lo bonita que es la letra de tu padre", son algunos de los muchos mensajes que se pueden leer adjuntos al vídeo que se ha hecho viral.

Falta a clase, le pide los apuntes a una compañera suya y su respuesta le deja a cuadros: "Sonaré a..."

Hay otra historia que también tiene mucho que ver con los apuntes de clase y que conocíamos también gracias a TikTok. En este caso, la protagonista de lo ocurrido se llama Elia. Esta chica faltó un día a la clase de un profesor, y decidió escribirle a una compañera suya que sabía que había tomado muy buenos apuntes. "Perdona, ¿no tendrás los apuntes de la clase de Francisco, verdad?" le preguntaba ella.

Enseguida, su compañera le respondía y le espetaba un "lo siento". Era entonces cuando Elia le preguntaba, "¿eso es que no?". Y ahí, a través de un audio, es cuando esta compañera se enfurecía y le daba una respuesta mucho más extendida.





"Si quieres una explicación más larga, soy una persona enferma que se ha dejado el c*lo por ir a cada clase de ese señor, me he dejado la vida por apuntar lo que salía de esa boca. No te conozco de nada, claro que no te voy a pasar mis apuntes. Sonaré a hija de pu*a o lo que quieras, pero cada uno tiene que ganarse las cosas" le respondía.

Entonces, Elia le decía que "vale, me hubiera bastado con un no". Muchas de las personas que vieron el vídeo, realizaron todo tipo de comentarios. "Yo pasaría apuntes a quien vea que va siempre y solo falte alguna vez. Pero a los que no dan ni un palo al agua...no", "Pues yo sí he pasado apuntes por WhatsApp a gente que no conozco. Se llama ayudar a gente, no tiene de malo", "Pues yo estoy encantada de pasar mis apuntes, si va a ayudar a otra persona, yo voy a clase para aprender y que se me vayan quedando consejos", destacan entre los mensajes.