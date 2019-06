Esta ilusión óptica te dejará fuera de juego: todas las bolas son marrones

Las bolas de esta imagen parecen amarillas, rojas y púrpuras aunque, en realidad, son todas marrones. El efecto óptico que nos impide darnos cuenta de ello se produce cuando franjas sucesivas de azul, verde y rojo dividen las esferas.

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/ro1zpVxLm2