Este consejo de TikTok se hace viral entre los veraneantes de las playas de Cádiz

En verano, encontrar sitio en la playa muchas veces se convierte en una verdadera lucha. Llegar pronto, coger el mejor sitio, encontrar un buen hueco para que nos quepa la sombrilla, las toallas... Si esto pasa en las playas grandes, imagínate en las más pequeñas.

Las playas del sur se caracterizan por sus kilómetros y kilómetros, podemos dar largos paseos y perdernos por la orilla, pues sus costas son amplias y largas. Sin embargo, el tema de los huecos siguen siendo un problema.

Una chica tiktoker ha expresado su queja hacia ciertas costumbres de los turistas en las playas de Cádiz y ha compartido algunos consejos que han ganado rápidamente popularidad también en Twitter.

Continúa: "¿Que tú lo quieres hacer? Tu problema es. A lo mejor, cuando tú vengas a las 12.00 tienes que ir a buscar la sombrilla a Canarias. Tu problema. Pero si tú llegas a la playa a las 12.00, a las 15.00, y ya hay gente, no te sientes al lado".

"Gente que estáis veraneando en Cádiz y que no sois de Cádiz, por favor. Ya sabemos que esto no es Valencia ni Cataluña, aquí no hace falta que tú te levantes a las ocho de la mañana a clavar una sombrilla en la playa, vale, porque sube y baja bastante la marea", advierte con humor.

Recalca que lo que es considerado un espacio aceptable en otras regiones, en Cádiz no lo es: "No sientes al lado, no te pegues, porque la gente va tranquila a la playa y aquí eso no se lleva, lo que para ti y es un sitio en Valencia y en Barcelona, aquí no lo es".

Pide respeto por el espacio personal en la playa: "Y vamos a tener un poquito de cuidado porque es que yo estoy viendo los huecos, yo los estoy viendo en la playa y tú te has sentado al lado mío. Al lado mío. Pero al lado, pegado, que hago así y te estoy tocando los pies. No por favor, yo no te conozco, es que yo he venido sola, es que yo no te conozco de nada para que te sientes al lado mío", insiste.

La mejor playa de España está en Cádiz

La revista Traveler, especializada en viajes, ha realizado este último mes una encuesta entre sus lectores para elegir la mejor playa de España, y está en Cádiz.

Se trata de la playa de Bolonia, 4 kilómetros de pura felicidad. Una vez asentado, los cinco sentidos se disparan: la vista casi no puede recorrer tanta belleza, se escuchan las olas, se toca la fina arena, huele a salitre y sabe al más delicioso atún. Entonces lo sabes, estás en el paraíso.

Audio





La votación ha sido multitudinaria y la competencia ha sido durísima. Cala Cortina en Cartagena ha recibido un respaldo enorme, y por supuesto la playa de Rodas en las Islas Cíes, una de las clásicas (a veces nombrada la mejor playa de Europa). Ses Illetes en Formentera,Aiguablava en la Costa Brava, la Concha en San Sebastián...

Uno de los paraísos de Cádiz. Como puede ser Valdevaqueros o Punta Paloma, la playa de los alemanes, Zahara, Barbate, Conil... y también la costa de la Bahía y la zona noroeste con Sanlúcar y Chipiona. No en vano, la provincia gaditana tiene hasta cuatro municipios en el top-100 de localidades con mayor peso turístico del país. La Costa de la Luz es referencia a nivel nacional y ya se está ganando hueco más allá de nuestras fronteras.

Carlos Herrera cuenta la desgarradora historia de un verano en Salou | Ep 1

Carlos Herrera y Alberto Herrera te narran esta apasionante historia en la primera entrega del podcast original de COPE 'La gran decisión de su vida'.

Noviembre de 2018. Una patera llega hasta las playas de Chiclana en Cádiz. Dentro de la embarcación está Ousmane, un joven de 21 años que siete meses antes ha salido de Senegal. Está sediento, agotado, pero con la ilusión de empezar una vida mejor, lejos de la miseria de su país. Al principio, nada se parece al paraíso que se ha imaginado hasta que una tarde de verano, mientras vendía toallas en la playa, el encuentro con una familia le cambia la vida.