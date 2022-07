Estas son las botellas de vino más caras del mundo

Catalogar un vino como el más caro del mundo no es una tarea sencilla. Para que una botella consiga estar en el puesto más alto de la tabla de precios debe de pasar un proceso de catalogación que consiste en determinar la bodega de procedencia, su producción, si es limitada o no y su procedencia histórica. También juegan un papel importante los críticos enólogos, ya que pueden impulsar a una botella de vino en lo alto de la clasificación con una opinión muy positiva. De momento, no hay ningún vino español que se encuentre entre los 5 mejores. Todos son franceses, menos uno, que es americano, aunque ha habido algunos alemanes e italianos que han estado durante años en este prestigioso ranking. Lo más sorprendente de este top es que el vino más caro vendido hasta la fecha ha sido un viajero espacial.

Quinto puesto - Heidsieck (1907)

Fundado en Champagne, en la región de Reims, este vino es el único del top que no es un tinto, sino que es un vino espumoso. Lo curioso de todo es que la bodega Hiedsieck nunca se ha caracterizado por ser unos vinos extremadamente caros. Si es cierto que tiene mucha reputación como empresa dedicada a la producción de champanes, pero su precio no supera los 15.000 euros. La razón por la que están en el quinto puesto es porque un submarino descubrió en 1998 un submarino de la Armada sueca encontró un navío hundido en el extremo oriental del Mar Báltico. Se trataba de un barco que transportaba varias botellas Heidsieck de 1907 que iban a ser entregadas a los zares de Rusia en 1916, pero un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial los abatió. Gracias a este descubrimiento y al perfecto estado de las botellas, estas botellas se catalogaron por 275.000 dólares, colocándose en el quinto puesto de la tabla.









Cuarto puesto - Château Cheval Blanc (1947)

Denominado como el mejor vino elaborado en las viñas de Burdeos, este vino de 1947 de la bodega Château Cheval Blanc fue vendido por 304.374 dólares en una subasta. Es otro vino que sobrevivió a los estragos de los conflictos bélicos, en concreto la Segunda Guerra Mundial, sobreviviendo a los morteros de los nazis y terminando su maduración dos años después del fin de la guerra. Gracias a la venta de estas botellas, la bodega ha conseguido una reputación increíble en Francia y en toda Europa, a pesar de ocupar el cuarto puesto de vinos más caros.









Tercer puesto - Screaming Eagle (1992)

La única representación no francesa del ranking es de la bodega californiana Screaming Eagle, donde lo más sorprendente es que ha sido el vino más caro vendido durante 18 años consecutivos. Todo gracias a una compra de 500.000 dólares en una subasta benéfica celebrada en 1998. Lo curioso es que los expertos en vino no se esperaban ver este vino como el más caro y mucho menos la duración que ha tenido en lo más alto de la clasificación. Perdió el puesto de líder con el segundo posicionado y su alto coste le mantiene en el pódium de vinos más caros.

Segundo puesto - Romanée Conti (1945)

Hasta hace un año, el Romanée Conti de 1945 fue elegido como el vino más caro al comprarse en una subasta por unos 558.000 dólares. La razón por la que esta versión de una de las bodegas más prestigiosas de toda Francia es su fecha de maduración, ya que también fue uno de los supervivientes a la llegada de los Nazis al país galo. Aunque su sabor y textura también le han hecho ser líderes durante un par de años en el ranking. Lo cierto es que no es sorprendente ver un Romanée Conti como uno de los vinos más caros del panorama enólogo, puesto que son una bodega muy prestigiosa en todo el mundo.

Sommelier,Or,Waiter,Pouring,Of,Burgundy,Red,Wine,From,Grand









Primer puesto - Petrus (2000)

Y en lo alto de la clasificación se encuentra el famoso vino espacial. Una botella de la bodega Petrus, madurada en el año 2000 y probadas en el espacio en la misma Estación Espacial Internacional. Este proceso formó parte de un estudio para observar si las plantas y las frutas podían madurar bien en esas condiciones. Una vez terminado el proyecto, las botellas regresaron al suelo terrestre y fueron vendidas en una subasta por un millón de dólares, es decir, 820.000 euros en 2021.

7,May,2014-siant,Emilion-france-,Petrus,Bottles,Of,The,Most,Expensive