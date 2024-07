Esta es la teoría con la que puedes comprobar si eres compatible con una persona: con una servilleta

El amor es uno de esos sentimientos tan complejos que inspiran a las personas de maneras muy diversas. Cuando conocemos a alguien, lo primero que hacemos es intentar quedar con él o ella en algún lugar. Lo más típico en estas ocasiones es ir a un restaurante para tener una cita e ir sabiendo más sobre esa persona y, finalmente, terminar sabiendo si sois afines o no. Parece que las palabras que empleas cuando mantienes una conversación no es lo único que importa en estos casos.

Y es que son muchas las teorías existentes que están relacionadas con el amor. Hace poco conocíamos una de las más populares, la "teoría de las aceitunas", que consiste en que si a uno de los miembros de la pareja le gustan las aceitunas y al otro no, puede que terminen haciendo un buen tándem. Pero esta no es la única que se conoce hasta el momento, pues gracias una vez más a la red social Tik Tok, hemos podido descubrir una nueva.

¿En qué consiste la "teoría de la servilleta"?

Sí, lo has leído bien. Una simple servilleta puede probar si eres o no compatible con tu pareja. Según esta teoría, la diferencia de cantidad y uso de servilletas entre dos personas durante una comida o cena en un restaurante, prueba este tema. Se dice que para que una relación sea ideal, uno de los dos debe usar varias servilletas de manera completamente desordenada, mientras que el segundo tan solo utiliza una, la cual está perfectamente colocada a su lado. Así lo ha explicado Joel, un tiktoker en su propia cuenta.

Como no podía ser de otra manera, el vídeo y su contenido han generado muchos comentarios de distintos usuarios de esta popular red social para compartir, en el caso de tener pareja, si esta teoría se ajusta o no a su relación. Siempre hay de todo. Hay personas que no se habían dado cuenta hasta este momento y pretenden comprobarlo la próxima vez, y otras que a lo mejor se habían fijado en ese detalle, pero no habían llegado a esa conclusión.

¿Qué decir en una cita para resultar una persona atractiva?

Comentábamos al principio de esta pieza que las citas son una parte fundamental en el comienzo de una nueva relación. Sabemos que la primera no es nada fácil, pues en muchas ocasiones tendemos a estar algo más nerviosos de lo normal. En ella siempre tratamos de sorprender a la otra persona ya sea contando cualquier anécdota o por la forma que tenemos de convencer a quien tenemos enfrente de que ha sido una buena opción salir con nosotros, aunque hay veces en las que no sabemos qué decir.





Pues bien, según una encuesta lanzada por Best Life, tocar un instrumento convierte a una persona en alguien atractivo. En dicho estudio estadounidense, se concreta cuál es el más "sexy". Pues con más del 20% de los votos, la guitarra es el primero en la lista. ¿Por qué? Porque muchos de los cantantes más famosos tocan este instrumento y nosotros enseguida lo relacionamos con ese artista. Los siguientes en la lista son el saxofón, el piano, el violín, la batería y, por último, la flauta.