Una española señala el motivo por el que ha decidido salir con un marroquí y abre el debate: "Pongo un ejemplo"

En España ha habido en los últimos tres años un estancamiento en el número de personas originarias de Marruecos que se registran como ciudadanos españoles y, aún así, en todo el país hay un total de 893.953 personas originarias del país del norte de África, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Concretamente, la mayor concentración de los mismos están en Cataluña, donde hay más de 230.000 personas, seguido de Andalucía, donde el número pasa los 160.000 y, en tercer lugar, la Comunidad Valenciana, con más de 91.000.

Así, no es extraño que los lazos culturales en algunas regiones sean cada vez más fuertes entre españoles y marroquíes. Tanto es así, que no es extraño ver a algunas jóvenes nacidas de familias con raíces únicamente de España, comenzando una relación con jóvenes de Marruecos, criados o no en nuestro país. Es el caso de Paula Arroyo (@lapaularro), una joven que ha querido aclarar en TikTok el motivo por el que decidió empezar una relación sentimental con su novio de Marruecos y responder así a la cantidad de comentarios que recibe por ello.

Paula explica por qué sale con un marroquí

“Muchos me habéis preguntado en los comentarios que qué hace una chica española con un chico marroquí. Así que os voy a dar unos cuantos motivos de por qué estoy con mi novio, aunque sea marroquí”, comienza explica Paula en un vídeo que ya tiene casi 8.000 comentarios. Eso sí, avisa de que muchas de las cosas que dice que le gustan de su novio “son cosas que comparten todos los marroquíes”. “Lo primero es que mi novio es superdesinteresado y solidario”, aclara.

“Siempre ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Gente que se encuentra por la calle, que no conoce de nada. Os pongo ejemplos que han pasado en la última semana: ayudó a una señora mayor que estaba con la compra que no podía, a otra que estaba subiendo unas escaleras también le ayudó a subir, a un chico subiendo a una moto de agua con el remolque y no sabía, también le dio su ayuda”, continúa. “Es que, literalmente, todos los días ayuda a alguien”.

¿Esas cualidades no las tienen los españoles?

Otro detalle de su pareja que ha querido destacar Paula es cómo trata a su familia: “a su madre, a sus hermanas, a su padre, a todo el mundo”. “Demuestra que es una persona muy cariñosa, y que tiene mucho respeto a sus seres queridos”, explica en el vídeo en redes. “Y, especialmente, respeta mucho a la gente mayor. Nunca le verás quitarle el sitio en el autobús a una persona mayor. De hecho, es de esas personas que, como te vea sentado en el sitio de las personas mayores, y tú seas un joven, él te va a decir que te quites porque hay una persona mayor”.

Para la joven, un marroquí es generalmente “súpergeneroso, no sólo con las personas que tiene a su alrededor, sino que también lo es con gente que no conoce de nada, los más necesitados”. “Si ve a una persona pidiendo, lo que hace es decirle “¿tienes hambre?” Y, si tiene hambre, se lleva a esa persona al restaurante más cercano, al supermercado más cercano, y le consigue comida”. Incluso desvela que su novio “todos los meses envía un dinero a Marruecos, a personas que él conoce y que sabe que tiene una necesidad”.

Eso sí, matiza e insiste de nuevo en que esos valores los “comparten muchos marroquíes y españoles no, por desgracia, a mí me hace ser una mejor persona en todos los sentidos, y le admiro muchísimo por ello”. “Una persona diferente a mí me ofrece una perspectiva de cosas que igual yo no había pensado así”, reflexiona.

Una opinión que ha generado debate en los comentarios, donde algunos le cuestionaban si su novio “era Batman”, mientras que otras chicas denunciaban que habían estado en situaciones similares y que, a la larga, se “arrepentían”. Otros, no obstante, le instaban a casarse con quien le “trate bien, sea de donde sea”.