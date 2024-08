Escucha un listening de C2 de español y una palabra abre el debate: ¿De verdad se suele decir en España?

Los listenings siempre han sido un hueso duro de roer en las clases de inglés en el colegio. Esos ejercicios o exámenes en los que toda la clase se quedaba totalmente callada para escuchar mejor a la persona que estaba detrás del altavoz y no entender nada de lo que decía. Así nos hemos sentido todos en algún momento de nuestra vida, era como si esa persona estuviera hablando en chino y te quedabas con alguna cosa que decía para formar una frase de la nada. Ya sabías que lo estabas haciendo mal y que lo ibas a suspender, pero lo hacías igualmente.

La influencer y creadora de contenido conocida como 'PerfilRaro' ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@perfilraroclips) donde saca un clip de un directo en el que habla de los famosos 'listenings' de nivel C2 de español. En el vídeo, se muestra como la creadora de contenido alucina con ellos, pero porque no se esperaba en ningún momento que fueran así.

Cargando…

"es muy diferente al inglés"

Durante su directo, la influencer buscó en Internet 'Sapanish level test' y se encontró con un dictado normal y corriente, con un acento neutro y con una dicción perfecta, utilizando, además, algunas palabras difíciles que seguramente alguien de otro país que hable un idioma diferente no entendería a la primera, y muy probablemente, ni a la segunda, como ha sido el caso de la palabra carcajada.

"No he escuchado decir la palabra carcajada a nadie en los últimos 30 años", señalaba con bastante ironía la influencer. Además, la cosa no se ha quedado ahí, sino que ha ido más allá y ha explicado las diferencias o los problemas que tuvo cuando hacía los exámenes del 'listening' cuando iba al colegio: "En los 'listening' de inglés de mi colegio nos ponían pavos, concretamente de Escocia, en los que te preguntabas lo que estaba diciendo, cuando decían realmente que le gustaba jugar al fútbol".

Canva Colegio

La importancia de saber idiomas

Obviamente había gente que tenía un nivel de inglés superior y entendían todo a la perfección, pero la mayoría de los mortales, en primaria, por ejemplo, era como si te hablaran en chino. Era imposible entender eso y te sentías como un estúpido porque no te enterabas de nada y veías como otros empezaban a escribir y a escribir y tú seguías con la hoja en blanco. Un momento entre frustración y resignación.

Canva Inglés

El vídeo a generado cientos y cientos de comentarios en los que ha habido algún que otro debate, ya que muchos afirman que el nivel C2 no es de "hablar rápido", sino de "decir palabras difíciles que nunca usas".