El peor error que puedes cometer con los tomates

El tomate es uno de los alimentos fundamentales de la dieta mediterránea. Un producto esencial en la gastronomía española y en la de muchos países de nuestro entorno, como Italia, Francia o Portugal. Un alimento muy nutritivo y con grandes beneficios para la salud.

El tomate, uno de los alimentos más sanos

Al contrario de lo que mucha gente piensa, el tomate no es una verdura, sino una fruta. No obstante, y debido a su particular sabor, a nivel gastronómico suele ser considerado una hortaliza y tratada como tal en pirámides nutricionales.

El tomate es una de las mayores fuentes de licopeno que existen en la dieta. Un antoxidante que abunda en la piel del fruto, y que tiene muchos beneficios para la salud, entre ellos, reducir el riesgo de enfermedad coronaria y de cáncer.

Además, el tomate es una fuente de vitamina C, potasio y vitamina K. Y por supuesto, también de fibra.

Un tomate de unos 100 gramos tiene los siguientes nutrientes:

18 Kcal

95% de agua

Proteínas: 1 gramo

Carbohidratos: 3,9 gramos

Azúcar: 2,6 gramos

Fibra: 1,2 gramos

Grasas: 0,2 gramos

El tomate ayuda a cuidar tu corazón y tu piel

Los bajos niveles de licopeno en sangre están asociados a un mayor riesgo de ataques cardiacos. Además, el licopeno puede reducir el estrés oxidativo y el colesterol malo en sangre.

El consumo de tomate puede reducir la incidencia de cánceres de próstata, hígado y estómago. Además, el consumo habitual de tomate puede proteger tu piel contra las quemaduras solares.

El peor error que puedes cometer con el tomate

A pesar de que el tomate es un producto que nos gusta consumir fresquito, sobre todo en verano, no es recomendable en ningún caso poner los tomates en la nevera. Los tomates pierden todo su sabor en la nevera, ya que el frío ralentiza su maduración y altera su textura. Las bajas temperaturas hacen que las membranas interiores de la fruta se rompan y la carne se vuelva arenosa.

Por todo ello, la recomendación de los expertos tomateros es conservar los tomates a temperaturas superiores a los 10ºC.

Un error que no debes cometer si quieres disfrutar de este plato tan importante para la gastronomía española.

